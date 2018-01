COLUNA WILLIAM SALIBA – 30/01/18

CENIBRA: DEPOIS DO RECORDE, O PROJETO DE EXPANSÃO

Volta à tona as cogitações para a expansão da Cenibra. O projeto deve receber o aporte de US$ 50 milhões (R$ 157,4 milhões) para modernização de suas linhas de branqueamento e picagem de madeira. O investimento será feito com capital da própria empresa. O investimento se justifica, uma vez que a fábrica de celulose de Belo Oriente fechou 2017 com um novo recorde anual de produção anual: 1.220.638 tSA (toneladas/ano) de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto.

EFICIÊNCIA

Segundo o diretor-presidente da Cenibra, Naohiro Doi, a companhia também prevê um ganho de eficiência. Atualmente, a capacidade ociosa é inferior a 5%. A operação da unidade industrial de Belo Oriente está próxima ao limite. No entanto, ainda há ociosidade na área florestal. O executivo informa que o plano, neste momento, é ampliar as duas linhas atuais para depois partir para a construção de uma terceira. Naohiro Doi revela a intenção dos acionistas – o consórcio Japan Brazil Paper and Pulp (JBP) – em fazer aportes maiores, mas isso esbarra nas restrições à compra de terras por estrangeiros.

BONS RESULTADOS

Apesar do recorde do ano passado, a Cenibra – que exporta ao menos 90% da sua produção – não prevê grande aumento em 2018, devido à maior competição com concorrentes da Ásia. O faturamento aproximado em 2017 foi de R$ 2,21 bilhões. A companhia gera hoje cerca de 4.300 empregos diretos e 3 mil indiretos, na área florestal.

***

CONSELHEIRO

O sindicalista Luiz Carlos Miranda conseguiu uma expressiva vitória na eleição para escolha dos representantes dos empregados no Conselho de Administração da Usiminas, tanto em Ipatinga como em Cubatão. Ele prossegue no cargo de conselheiro da empresa em momento oportuno. Será mais voto assegurado para recondução de Sérgio Leite para um novo mandado em sua bem-sucedida gestão como presidente da Usiminas.

***

LUMIARTE

O espetáculo musical “Luzes, Escolhas e Caminhos”, do grupo musical Lumiarte, será a grande atenção da confraternização do 38º aniversário do Gelpe, no próximo dia 8, às 19h30, no Bairro Vila Celeste, em Ipatinga. O Lumiarte levanta aplausos por onde passa, transmitindo uma mensagem de paz, fraternidade e otimismo através de canções de sucesso da música popular brasileira.

***

TRABALHO

Há mais de um mês, o Ministério da Justiça está sem titular devido à ficha suja da candidata ao cargo Cristiane Brasil – que desde ontem bomba com o vídeo postado na internet, acompanhado de homens com o dorso nu. Aliás, alguém sabe se ela está fazendo falta?

***

FRASE DO DIA

“Para o ladrão arrombar um cofre só é preciso algumas bananas de dinamite. Para o político, basta apenas alguns eleitores-bananas.”

***

OKOLOFÉ DO SAMBA

O Grêmio Recreativo Okolofé do Samba esquenta seus tambores logo mais, às 19h, em seu ensaio geral no Parque Ipanema, em Ipatinga. No domingo, dentro do projeto Domingo no Parque, a partir das 14h, o Okolofé faz o seu desfile pré-carnavalesco na Avenida Burle Marx, com bateria, 10 mulatas, alegorias, comissão de frente, etc. O samba-enredo irá homenagear a batalhadora Tia Lúcia e a Casa da Esperança.