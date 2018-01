Coluna William Saliba – 23/01/2018

IPATINGA SEDIARÁ FÓRUM MINEIRO DA MULHER EMPREENDEDORA

Empresárias de Minas Gerais têm compromisso agendado para o próximo dia 23 de março, em Ipatinga. Elas participarão do II Fórum Estadual da Mulher Empreendedora (Feme), promovido pela Câmara Estadual da Mulher Empreendedora (Ceme) da Federaminas. A diretora do Conselho da Mulher Empreendedora de Ipatinga, Fátima Salles da Fonseca, segue nesta semana para Belo Horizonte, onde se reúne com a direção da Ceme para definir a programação do evento. O I Feme foi realizado em agosto do ano passado, em Varginha.

CENTRO TECNOLÓGICO

O Sistema Fiemg inaugura no Senai – Rinaldo Campos Soares, em Ipatinga, no próximo dia 5 de fevereiro, o Centro de Excelência em Engenharia (CEE). A nova unidade integra o Centro de Inovação Tecnologia da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Na oportunidade, será firmado o Termo de Cooperação entre o CEE Vale do Aço e Leibniz Institute for New Materials da Alemanha.

KAMPAI!

Este colunista foi homenageado na noite do último sábado (20), com um jantar Sukiaki, oferecido pela diretoria do Centro Cultural Internacional Tikufukai, pela reportagem “Hashi & Pão de Queijo”, publicada no portal CARTA DE NOTÍCIAS. A matéria, narrando os 60 anos da presença nipônica na economia e na cultura de Minas Gerais a partir do acordo Lanari-Horikoshi – que criou a Usiminas –, concorre ao Prêmio Nippon de Jornalismo, promovido pela Nippon Steel & Sumitomo Metal.

SUKIAKI

Durante o encontro, a diretora do Tikufukai no Brasil, Yoshiko Honda, agradeceu a citação das atividades de intercâmbio cultural desenvolvidas em nosso país pelo centro cultural desde 1971. Estiveram também presentes no jantar, os ex-diretores do Tikufukai no Brasil, Kikuko e Kenji Inoue; a diretora de Relações Internacionais no Japão, Toshiko Suenaga; a vice-diretora no Brasil, Taeko Inoue; e os conselheiros José Shizuo Suenaga; e João Satoro Honda.

FÃ CLUBE

Circula hoje, nas redes sociais:

“Corrupção tem no mundo todo, mas fã clube de corrupto, só Brasil.”

ANTOLOGIA

O escritor Turíbio Leal, um dos membros da Academia Valadarense de Letras e sua filha, Terezinha Leal, participam da Antologia Poética, que homenageia os 80 anos de Governador Valadares. O livro reúne 80 poemas de 80 poetas da cidade.