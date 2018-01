Coluna William Saliba 17/01/2018

ACIONISTAS DA USIMINAS: ENTENDIMENTO NO HORIZONTE?

O blog do jornalista Lauro Jardim em O Globo publicou ontem (17), que “a Ternium e Nippon Steel terão, nos próximos dias, reunião em Londres para tentar chegar a um acordo na interminável briga pelo controle da Usiminas”. A informação não foi confirmada pelas assessorias dos dois sócios da siderúrgica mineira. Uma fonte ouvida por este colunista, classifica como rotineira este tipo de reunião, realizada entre a cúpula dos dois grupos empresariais, parceiros em vários empreendimentos ao redor do mundo.

NEM SECOS

O compositor e intérprete Gustavo Maia, que fez muito sucesso em Belo Horizonte e Salvador – com participações no grupo “Nem Secos”, “Curimã” e, agora, a “Sambagolá Orquestra Popular” – será a atração deste domingo (21), a partir das 17h30, no Happy Sunday do Shopping do Vale do Aço, em Ipatinga. Dividido entre a guitarra e o cavaquinho, ele tem formação e especialização em música pela Fundação de Educação Artística, Fundação Clóvis Salgado e UEMG. Maia foi o vencedor do Festival de Música Autoral do Museu do Clube da Esquina, realizado em na capital mineira, em setembro último.

HONESTIDADE

Uma estudante de Sociologia, que se preparava para apresentar o seu TCC, entra na biblioteca e se dirige à recepção:

– Boa tarde! Estou à procura do livro: “A honestidade na política”.

A funcionária prontamente responde:

– Lendas e contos de fadas… No segundo corredor da direita.

MANAÍM

A Prefeitura de Ipatinga fará uma tentativa para amenizar o congestionamento que se forma no acesso da Avenida Manaím para o Bairro Cidade Nobre – através das ruas Visconde de Mauá e Pedro II. Próximo ao local, funcionam as escolas Educação Criativa e Reino Encantado. A entrada para o bairro passará a ser feita através do novo acesso à Rua Cristóvão Colombo. A Visconde Mauá será utilizada somente por quem sair do bairro. No entanto, segundo o presidente da Associação de Moradores do Cidade Nobre, José Eduardo Prado, a solução definitiva só vira com a construção da segunda pista da Avenida Manaím.

MOBILIDADE URBANA

Pesquisa inédita sobre os impactos da mobilidade urbana no varejo, realizada em todas as capitais pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) revela que 52% das pessoas que possuem veículos no Brasil já deixou de comprar algo, por não conseguir estacionar próximo às lojas. Outros dados revelados pelo estudo: 71% dos brasileiros se dizem insatisfeitos com a qualidade do serviço de ônibus, trem e metrô e 42% não fazem compras em lojas de difícil acesso ao transporte público. Mais da metade (56%) dos consumidores se sente mais segura fazendo compras em shopping do que no comércio de rua.

AUTOMEDICAÇÃO

Duas pessoas se intoxicam por hora com medicamentos no Brasil devido a problemas como a automedicação, segundo dados extraídos das estatísticas do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sintox). A automedicação é um hábito entre os brasileiros, praticada por indicação de leigos e pesquisas na internet. Para combater esse mau hábito o Conselho Federal de Farmácia (CFF) e os conselhos regionais realizam campanha de esclarecimento a partir deste sábado (20), quando se comemora o Dia do Farmacêutico.