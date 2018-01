Coluna William Saliba – 15/01/2018

USIMINAS TEM MAIOR VALOR DE MERCADO EM CINCO ANOS

A Usiminas está entre as três siderúrgicas que tiveram maior valor de mercado em 2017. A mais valiosa entre as três empresas, na bolsa, é a Gerdau, avaliada por R$ 24,19 bilhões. A CSN aparece em segundo lugar, com R$ 15 bilhões, e logo atrás está Usiminas, com R$ 14,9 bilhões – depois de ter enfrentado grave crise financeira no começo de 2016.

FUNDO DO POÇO

O setor siderúrgico brasileiro chegou ao fundo do poço em 2015, espremido pela recessão econômica, com problemas estruturais de capacidade no mundo todo e saúde financeira instável. Em 2018, A siderurgia parece caminhar para o terceiro ano consecutivo de melhora – alcançando a avaliação mais positiva dos investidores desde 2013.

RECUPERAÇÃO

A recuperação do setor siderúrgico brasileiro começou em 2017 – puxada pela maior procura de aços planos, especialmente pelo setor automotivo. O Instituto Aço Brasil estima que a demanda tenha subido 5% no ano passado, sendo que nos 12 meses, até novembro – o último dado oficial anunciado -, a alta foi de 4%, para 19 milhões de toneladas.

***

QUASE SETENTONA

Coronel Fabriciano, a cidade-mãe do Vale do Aço, se prepara para comemorar os seus 69 anos de emancipação política. A festa tem início na próxima sexta-feira (19) e prossegue até domingo (21), com apresentações musicais, celebrações religiosas, praça de alimentação, recreação infantil e esportes. O ponto alto das festividades será o espetáculo “Minas ao Luar”, no domingo, às 19h, com shows das duplas Bráulio e Ricardo e Relber e Alan. Todos os eventos serão realizados na Praça da Bíblia, em Melo Viana.

CONFISSÃO

Na Catedral de Brasília, depois da missa, o padre se aproximou de um conhecido político:

– Quer aproveitar e confessar os seus pecados, deputado? Vou para o confessionário agora.

– Querer até quero, padre, mas só falo na presença do meu advogado.

POR IMPULSO

Mineiro compra por impulso. Pesquisa de Orçamento Doméstico, elaborada pela Fecomércio MG, em Belo Horizonte, mostra que o percentual dos consumidores mineiros que faz planejamento financeiro subiu de 68,5%, em junho de 2017, para 69,6%, em dezembro. O índice também ficou acima dos 62,2% apurados no mesmo mês de 2016. No entanto, apenas 25,8% conseguem seguir rigorosamente o que foi proposto. Além disso, mais de um terço das famílias (34,4%) não resiste aos atrativos das lojas e realiza compras sem pestanejar.

DINHEIRO QUE VIRA FUMAÇA

O consumo de cigarro traz problemas para a saúde física e financeira do fumante. Se parar de fumar um maço de cigarro por dia, economizar e investir o valor, a pessoa terá cerca de R$ 1 milhão ao final de 30 anos. A conta é simples, se um maço custa em torno de R$ 8, um fumante que consome um maço de cigarro por dia gastará a mais, por mês, R$ 240. Com os preços atuais do cigarro, se deixar de fumar e investir esse valor (R$ 240/mês, corrigidos anualmente) em uma poupança, por exemplo, ao final de 10 anos, ela terá R$ 63.291,18; e ao final de 20 anos, R$ 293.901,45. Isso, sem contar os gastos que um fumante terá nesse período com problemas de saúde.