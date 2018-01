Coluna William Saliba – 10/01/2018

GENTE DE IPATINGA MOSTRA TALENTO NA COPA SP DE JÚNIOR

Para alegria do coordenador de futebol da Usipa, Dalton Pinheiro, cinco atletas que se iniciaram no futebol no clube de Ipatinga estão disputando a 49ª edição da Copa São Paulo de Futebol Junior. Estão em campo os ipatinguenses Luan (atualmente no Vasco), Márcio (Cruzeiro), Igor e João (Atlético Mineiro) e Taynan (São Paulo Crystal da Paraíba). Disputam a ‘Copinha’, como é chamada, 128 equipes de todo o Brasil. O torneio já revelou grandes nomes do esporte brasileiro como Diego Tardelli e Rogério Ceni.

INOX

Evento realizado na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ressaltou os benefícios do aço inoxidável e seu potencial de consumo no ramo da arquitetura e design. As novidades desenvolvidas pela Aperam em 2017, especialmente para os ramos da mineração e construção civil, também foram destacadas no encontro pelo diretor executivo da Abinox, Paulo Ricardo Andrade, em sua apresentação.

PEGA E SOLTA

“Nós tivemos dois grandes Gilmares na história do Brasil: o Gilmar, goleiro da Seleção Brasileira, que pegava todas. E agora temos o Gilmar do Supremo, que solta todas” (Jô Soares, em entrevista à revista Isto É desta semana).

DECEPÇÃO

Quase metade da população mundial (48%) acredita que 2017 foi ruim. É o que revela a pesquisa Global Advisor da Ipsos que avalia 2017 e capta expectativas em relação a 2018. Os brasileiros estão entre os mais desapontados com o ano passado. Para 64%, não foi um ano bom, o que garante ao país o segundo lugar no ranking com 28 países entrevistados. O Brasil só está atrás da Turquia, mas melhorou em relação à última pesquisa realizada pela Ipsos com essa temática – para 67% dos brasileiros, 2016 havia sido um ano ruim e o país liderou o ranking naquela edição do estudo.

CERVEJA SOLIDÁRIA

Ipatinga sedia, no dia 20 de janeiro, a partir das 16h, o 2º Encontro de Beer & Food Truck Solidário, uma parceria da produtora Trem Mineiro e da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. A festa terá lugar na Avenida Estados Unidos, no Bairro Cariru. Quem quiser participar deve contribuir com um quilo de alimento não perecível. Todos os produtos arrecadados serão destinados à Casa de Apoio e Prevenção ao Câncer Se Toque. Na programação, 12 carros Truck (Beer e Food), três shows musicais e exposição de carros antigos e motocicletas.

PONTUALIDADE BRITÂNICA

Relatório anual da consultoria britânica OAG, especializada em inteligência no mercado de aviação, mostra que a Azul está entre as 20 mais pontuais do mundo e os terminais de Confins e Afonso Pena têm as melhores notas entre os aeroportos. Dez terminais e as quatro companhias aéreas do Brasil estão na lista dos mais pontuais do mundo. A consultoria avaliou 57 milhões de voos e as 250 companhias aéreas que mais voaram em 2017.

CURTAS

O cantor Andrey Ferraz será a atração da Noite Sertaneja desta quinta-feira (11), no Shopping Vale do Aço. O show, a partir das 19h, na Praça de Alimentação do mall, é gratuito. – *** – O ano começa mais triste no Vale do Aço. Registramos com pesar o falecimento do senhor Orlando Calazans, um dos pioneiros de Ipatinga. Ele foi uma das grandes lideranças do Lions Internacional do Vale do Aço. Nossos sentimentos à sua viúva Gilda Calazans e aos seus filhos: o empresário Orlando Calazans Júnior, a psicóloga Simone Calazans e os médicos Carlos Alberto e Luís Eduardo Calazans. – *** – Outra que partiu foi a ex-diretora da Distribuidora Quintão, Maria Helena Agostini Quintão. Ela faleceu em Guarapari, vítima de AVC.