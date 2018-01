Coluna William Saliba – 04/01/2018

CENIBRA INTEGRA O RANKING DAS MAIORES DO BRASIL

A Cenibra encerrou 2017 no oitavo lugar do ranking das maiores fabricantes de celulose do Brasil, com a produção anual de 1,2 milhão de toneladas. A primeira colocada foi a fábrica da Fibria, em Três Lagoas (MS), com a produção anual de 3,2 milhões de toneladas de celulose. A pesquisa é do Midiamax, que fez o levantamento junto às 12 maiores plantas de fabricação de celulose do Brasil, em relação à capacidade de produção instalada em cada uma delas.

POSIÇÃO BRASILEIRA

O Brasil se consolida cada vez mais como o segundo maior produtor mundial de celulose. Até 2016, o país ocupava o quarto lugar no ranking. Em 2017 entraram em operação a nova fábrica da Klabin no Estado de São Paulo e a expansão da Fibria em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Estes feitos fizeram o país subir dois degraus, chegando à posição atual.

AÇÕES DA USIMINAS

As ações da Usiminas fecharam em alta de 3,33 por cento nesta quarta-feira (3), ante valorização de 0,13 por cento do Ibovespa. A siderúrgica mineira só foi superada pela sua concorrente CSN, que chegou a 3,69 por cento.

OLHA O DIM-DIM!

Vale a pena conferir. Pode ter dinheiro te esperando e você não sabe. Entra em vigor neste sábado (6) a Medida Provisória (MP) n° 813, que amplia o saque das cotas do antigo Fundo PIS/Pasep para homens e mulheres a partir de 60 anos. Antes, a idade mínima era de 62 anos para mulheres e 65 para homens. O benefício vale para quem foi cadastrado no PIS/Pasep antes de 4 de outubro de 1988. O calendário de saques será divulgado na próxima segunda-feira (8) pelo Governo Federal. Basta comparecer às agências da Caixa Econômica Federal, no caso de trabalhadores da iniciativa privada. Já os servidores civis e militares devem procurar as agências do Banco do Brasil.

SOLIDÃO

Se neste começo de ano, você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você… atrasa um pagamento pra ver.

COMÉRCIO

Com o aumento das vendas de fim de ano, a confiança dos comerciantes terminou 2017 em alta. Na comparação com novembro, houve avanço de 1,4%; e frente a dezembro do ano passado, o crescimento foi de 10,2%. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e foram divulgados nesta quarta-feira (3). Diante do desempenho de dezembro, o indicador de confiança alcançou os 109,2 pontos.