Coluna William Saliba – 02/01/2018

USIMINAS COMEÇA 2018 COM BOAS PERSPECTIVAS



Neste mês de janeiro, a Usiminas realizará novo pagamento de sua dívida, relativo a bonds (títulos financeiros corporativos), no valor de US$ 180 milhões, resgatando o total das notas. Em 2017, a empresa deu um passo importante para sua recuperação financeira com a primeira amortização de sua dívida, em dezembro, no valor de US$ 90 milhões, dois anos antes do prazo acertado na negociação realizada junto a credores brasileiros e internacionais. Outra boa notícia é o religamento do Alto-Forno 1 da Usina de Ipatinga. A unidade voltará a operar no próximo mês de abril, somando 2 mil toneladas diárias a produção de ferro gusa, reduzindo a eventual necessidade de compra de placas de terceiros.

RECUPERAÇÃO

A Usiminas, sob gestão do CEO Sérgio Leite, encerrou 2017 como um dos destaques do setor siderúrgico brasileiro. De um estado quase falimentar, a empresa colecionou bons resultados no ano que passou. O lucro líquido (Ebitda) acumulado até 30 de setembro de 2017, atingiu os mesmos patamares de 2013 e 2014, período anterior à grave crise que marcou os anos 2015 e 2016. As ações da Usiminas foram algumas das mais negociadas na Ibovespa e acumulou valorização recorde de 121,9% ao longo de 2017. A Standard & Poors elevou a nota de crédito da Usiminas de CCC+ para B-, destacando pontos como recuperação de preços e demanda, reestruturação da dívida e liquidez. Em outubro, foi a vez da Fitch, uma das três maiores do mercado global, anunciar a elevação da nota da empresa de CCC para B, uma melhora significativa no perfil de crédito da companhia.

CÂMARA

Em Coronel Fabriciano, foi empossada nesta segunda-feira (1º), a nova mesa diretora da Câmara de Municipal. O legislativo fabricianense passa a ser presidido pelo vereador Luciano Lugão. O vereador Sargento Francisquini assumiu como primeiro vice-presidente e a vereadora Carmem do Sinttrocel, como segunda vice-presidente. A chapa é completada pelos 1º e 2º secretários: os vereadores Cristiano do Cais e Enéias Reis, respectivamente.

RESSACA

Dois amigos se encontraram, ontem, em clube um clube do Vale do Aço, um deles gripado.

– Como foi a sua passagem de ano?

– Péssima. Diarreia já é ruim. Imagina com tosse!

ESTATÍSTICA DAS DIETAS

Com chegada do verão, elas começam a se preocupar com as gordurinhas a mais. De acordo com dados do ‘Vigilantes do Peso Online’, o alimento mais monitorado na dieta pelas mulheres brasileiras, é o tomate (pesquisado mais de 26 mil vezes). Presunto, ovo frito e tapioca também estão entre os 10 alimentos mais consumidos por elas. O tradicional arroz e feijão continua no prato de quem faz dieta, mas figura na 17ª posição e foi monitorado pouco mais de 8.000 vezes.

DEFLAÇÃO IMOBILIÁRIA

O Brasil registra deflação, o que não se via há tempos. Os contratos de locação residencial poderão sofrer atualização de -0,52% no primeiro mês de 2018. Este percentual corresponde à variação acumulada de 12 meses (janeiro a dezembro de 2017) do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), medido pela Fundação Getúlio Vargas, e deve ser aplicado aos contratos de locação residencial com aniversário em janeiro e cláusula de reajuste pelo indicador, ou seja, a maioria dos aluguéis do mercado.

O OUTRO LADO DA MOEDA

O grande número de feriadões em 2018 é bom para o turismo e péssimo para o comércio. As estimativas apontam que o comércio varejista brasileiro deve perder R$ 11,3 bilhões em 2018 em decorrência dos feriados nacionais prolongados – montante 15% superior ao dado projetado em 2017. Esse aumento é motivado exclusivamente pela projeção de crescimento nas vendas do comércio para este ano, uma vez que o número de feriadões em 2018 será o mesmo que em 2017.