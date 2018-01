O jornalista Cid Miranda (foto) é o novo editor de web do portal Carta de Notícias. Ele já atuou em diversos veículos de comunicação na Região Metropolitana do Vale do Aço, em Minas Gerais, e na Grande Vitória, no Espírito Santo. Cid retorna à casa, onde prestou serviços anteriormente, no período de 2015 a 2017.