CENIBRA CONTRATA ESTAGIÁRIOS

No início deste mês, mais de 70 estagiários foram contratados pela Cenibra. O Programa Profissional do Futuro contempla vários cursos de nível superior e técnico. O Programa visa oferecer oportunidade ao estudante de completar sua formação acadêmica, adquirindo informação de mercado, acesso à tecnologia de ponta, ampliando a visão de mercado dos estudantes.

O diferencial do Programa é o Plano de Desenvolvimento, que oferece uma série de treinamentos aos estagiários, constante acompanhamento de um orientador e também a oportunidade de apresentação de projetos desenvolvidos na área de formação no Seminário Técnico com Estagiários, para divulgação do potencial ao mercado e também para empresas parceiras da Cenibra.

A Empresa oferece também os seguintes benefícios: Bolsa Auxílio-Estudante, Transporte Seletivo para várias cidades da região, Uniforme, Seguro Obrigatório e Alimentação na Fábrica.

Com esta iniciativa, a Cenibra não só investe no futuro, mas proporciona o aperfeiçoamento do conhecimento adquirido na escola, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes.