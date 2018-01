BTG DIVULGA RELATÓRIO RECOMENDANDO COMPRA DE AÇÕES DA USIMINAS

O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina e uma das mais tradicionais empresas financeiras globais, divulgou essa semana para o mercado um relatório onde eleva a recomendação para as ações da Usiminas de neutro para compra. No documento, a instituição traça um cenário positivo para o setor siderúrgico brasileiro e, sobre a Usiminas, afirma que havia “subestimado a atual administração e também a força do panorama de preços”.

A notícia reforça a Visão da Usiminas de ser referência em gestão e reafirma o bom momento vivido pela empresa. Em 2017, a Usiminas comemorou também a elevação da sua nota de risco de crédito por duas das maiores agências globais de rating, a Standard and Poors e a Fitch, e viu ainda suas ações liderarem as altas do Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, no ano passado.