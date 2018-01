AULAS NA REDE PÚBLICA EM FABRICIANO COMEÇARÃO NA DATA PREVISTA

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança Educacional, conforme o calendário letivo, retoma as aulas nas escolas da rede municipal, CMEI’s e EJA, no dia 05 de fevereiro. Ao contrário da rede estadual, não haverá atraso no início das aulas, segundo o Secretário de Governança Educacional, Carlos Alberto Serra Negra. São aguardados mais de 8.500 alunos para o início das aulas nas 24 unidades escolares. “É importante a parceria dos pais com a comunidade escolar, pois essa interação incentiva o aluno a participar das aulas, melhorando o desempenho escolar do mesmo. É de extrema relevância que os pais encaminhem seus filhos à escola”, diz Serra Negra.

AÇÕES PARA O PRIMEIRO SEMESTRE

Além do Concurso de Melhores Receitas da Alimentação Escolar 2018, Implementação do dia das cantineiras, projeto Educação Nutricional com alunos de 7 e 8 anos, Diagnóstico Nutricional dos alunos e workshops de culinária saudável para cantineiras, Serra Negra, destaca outras mudanças importantes:

SISTEMA POSITIVO

O município aderiu ao Sistema Positivo de Ensino, que oferece recursos a gestores escolares, professores, alunos e famílias. São fornecidos livros didáticos, plataforma digital, assessoria pedagógica aos professores, ferramentas de apoio para a gestão escolar. Aproximadamente 4.500 alunos do ensino fundamental serão beneficiados com o Sistema.

REFORMAS

As reformas das escolas municipais são realizadas em parceria com a Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos e estão seguindo a ordem de prioridade de acordo com a urgência dos reparos. A pintura do muro do CMEI São Cristóvão foi concluída no fim de 2017, já a conclusão da obra da cozinha da escola municipal Dom Lélis Lara e alguns reparos tem previsão para entrega em breve.

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

A Prefeitura efetivou em dezembro cerca de 70 novos servidores que prestaram concurso público em 2014 (editais 003/14 e 004/14), para preencher vagas oferecidas na área da educação, ocupando os cargos de auxiliar de serviço da Educação, educador infantil, professor da educação básica anos iniciais, auxiliar técnico da educação, monitor de apoio à infância e professor da educação básica de matemática.

KIT ESCOLAR

Os itens que compõe o kit escolar já foram avaliados, definidos e estão em processo de compra junto aos diversos fornecedores. Em breve serão entregues aos alunos da rede municipal. A novidade este ano é o uniforme escolar, que tem previsão para entrega até março.