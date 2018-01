ATENÇÃO COM A ALIMENTAÇÃO E SAÚDE DAS CRIANÇAS

Falar de diabetes, ainda mais infantil, é um assunto realmente sério, quanto se trata da doença silenciosa então, se torna mais delicado ainda. Porém, não é um motivo para se desesperar e sim de saber como monitorar com facilidade e até em casa. Assim, a prevenção da obesidade é de elevada prioridade para a prevenção de diabetes e outras doenças crônicas

O fato é que uma grande vilã para o agravamento da doença são as férias. Isso se acontece, pois, os pais acabam cedendo às vontades dos filhos deixando que eles comam tudo aquilo que desejam como doces, frituras, enfim os carboidratos, que são encontrados no sangue em forma de glicose. E seu excesso pode causar a doença.

Existem dois tipos de diabetes, a do tipo 1 e a do tipo 2. O diabetes tipo 1 é o mais comum em crianças, pois pode surgir desde as primeiras semanas de nascimento até os 30 anos, mas é entre os 5 e 7 anos, durante a puberdade que mora o perigo e a atenção precisa ser redobrada. A diabetes está relacionada a falta ou pouca produção de insulina, o que faz com que não se consiga controlar a taxa de glicose ingerida.

Já a diabetes tipo 2 é hereditária e acontece quando as células resistem à ação da insulina, mesmo que sua produção seja normal. Antigamente era uma doença de adulto, mas com a elevação da taxa de obesidade infantil associada a uma vida sedentária e com maus hábitos alimentares, esse tipo de diabetes aumentou consideravelmente entre as crianças.

Algumas dicas valiosas para prevenir a diabetes são o aleitamento materno, evitar a alimentação artificial rica em açúcar desnecessário nesta fase. A dica preciosa é que se deve manter uma alimentação saudável para evitar a obesidade infantil. Outra boa ideia para ser aderida pelos pais é levarem as crianças para brincarem e praticarem esportes e assim, evitar que fiquem sedentários.

Uma coisa é certa, quanto mais cedo a diabetes for detectada, menores são as chances de complicações futuras. Portanto, notando os sintomas da diabetes infantil (sede, aumento de fome e emagrecimento, aumento do número de vezes em que urina, mal-estar, sonolência, fraqueza, tonturas, câimbras e formigamentos) o ideal é partir para os testes caseiros como o Confirme Glicose + Corpos Cetônicos, que é realizado através da urina, sem dor e de fácil manuseio. Pois o exame destro pode assustar os pequenos, porque é necessário furar o dedo anelar da criança e colher uma gotinha de sangue para verificar a quantidade de glicose no organismo.