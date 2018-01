APOSENTADOS DE IPATINGA TERÃO DESCONTO NO IPTU

Os pedidos de aposentados para o desconto de 50% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) – referente ao exercício de 2018 – podem ser protocolados na Central de Atendimento Tributário (Ceat), no hall de entrada da Prefeitura de Ipatinga, a partir desta quarta-feira (10). O prazo vai até o dia 21 de dezembro deste ano. Têm direito aos benefícios os contribuintes que preencham todos os requisitos exigidos por lei, segundo o que dispõe o Decreto 8.744, de 28 de dezembro de 2017.

Conforme o calendário fiscal definido pela Prefeitura de Ipatinga, a primeira parcela ou cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2018 poderá ser paga com desconto de 10% até o dia 15 de março.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos necessários para obter o desconto são: xerox do CPF e RG, guia do IPTU de 2017, documento de propriedade do imóvel, carta de concessão da aposentadoria, comprovante de endereço e título de eleitor.

Para requerer o benefício, o aposentado e o beneficiário de pensão por morte devem preencher alguns requisitos: ser proprietário do imóvel de categoria residencial, residir no imóvel e ser eleitor do município. Este procedimento deve ser feito apenas para os novos pedidos de aposentados e pensionistas. Para quem já é cadastrado, o desconto será concedido automaticamente.

PARCELAMENTO

Caso o contribuinte opte pelo pagamento da primeira parcela e não a cota única, fica entendido que ele aderiu ao parcelamento, que pode ser feito em 10 vezes. O contribuinte receberá a Guia de Arrecadação pelos Correios. Caso a entrega da guia não aconteça até a data do vencimento, ele deve solicitar a segunda via na Ceat.

Os contribuintes terão até o dia 4 de abril de 2018 para apresentar reclamação fundamentada contra lançamento do IPTU, da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) e da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (Cosip).