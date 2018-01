32ª COLÔNIA DE FÉRIAS: OS SUPER-HERÓIS ESTÃO ENTRE NÓS

Ontem (15), os super-heróis aterrissaram na 32ª Super Colônia de Férias da Usipa. O clube foi tomado por heróis de todo o Vale do Aço, que com os seus superpoderes iniciaram uma grande aventura. A diversão estará garantida até o dia 26 de janeiro.

O evento chegou esse ano cheio de novidades, além das já tradicionais e tão esperadas brincadeiras como a tirolesa, torta na cara, recreação aquática, zoo e futebol de sabão. Divididos por faixas etárias, nossos heróis mostraram todos os seus superpoderes trabalhando o que foi proposto e demonstrando muita união e alegria.

A cada dia novas atividades serão realizadas com os colunins. A equipe de monitores, composta por estudantes e profissionais da área de educação física, prepararam o que há de melhor em recreação, para que todos os dias da Colônia sejam únicos e especiais.

Segundo a Coordenadora da Colônia de Férias da Usipa, Gisele Meireles o evento é planejado para proporcionar muita diversão e ótimas lembranças para todas as crianças e adolescentes que participam. “A Colônia de Férias é preparada com muito carinho. Cada dia é elaborado e executado com muito zelo e atenção para que tudo saia perfeito e que nossos colunins tenham memórias inesquecíveis”, conta Gisele.