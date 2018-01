“1º VIVA O PARQUE” TERÁ TEMA FITNESS

O Instituto Cenibra estará realizando no próximo sábado, (3/2), de 8 às 12h, no Parque Multifuncional de Belo Oriente, no Distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) a primeira edição do Projeto Viva o Parque em 2018.

O evento terá como tema “Verão Fitness”, e oferecerá aos participantes Oficina de Sleckline, Aulão de Fitdance, Mini Corrida Kids e Parede de Escalada. “A prática esportiva proporciona Socialização, sinergia, aperfeiçoamento da coordenação motora e trabalho em equipe. Escolhemos este tema para começar as ações no Parque de modo a estimular as pessoas a interagirem uns com os outros por meio de atividades físicas, compreendendo que saúde também é diversão”, afirma Leida Hermsdorff Horst Gomes, Coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais.

O Parque é uma parceria da Cenibra e Instituto Cenibra com a prefeitura Municipal de Belo Oriente e prevê a disponibilização para a comunidade, de um espaço com trilha ecológica interpretativa, jardim botânico, complexo esportivo e um centro cultural, composto por biblioteca e teatro de arena.

Em 2017, foram realizadas 8 edições do Projeto Viva o Parque abordando temas como: Dia da Água, Dia do Índio, Dia da Amizade, Dia das Mães, Dia do Estudante, Dia das Crianças e Dia da Árvore, Ônibus Odontológico, Então é Natal.