USIMINAS MECÂNICA SUPERA EXPECTATIVAS NA CAMPANHA NATAL SOLIDÁRIO

Grupo de voluntários arrecadou três toneladas de donativos e beneficiou seis entidades do Vale do Aço

Fazer o bem faz bem. É pensando assim que a Usiminas Mecânica apoia as campanhas sociais realizadas com o objetivo de auxiliar entidades da região do Vale do Aço. Para isto a empresa conta com um grupo de voluntários, coordenados pelo Serviço Social. No decorrer do ano, várias ações e campanhas são realizadas focadas na necessidade do momento, entre elas a Campanha Natal Solidário, iniciada em novembro e finalizada na primeira quinzena de dezembro.

O empenho dos voluntários com o apoio dos empregados e comunidade fez com que as metas fossem superadas, mais que dobrando as expectativas iniciais chegando ao montante de três toneladas de donativos, entre alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, limpeza, fraldas infantis, roupas, calçados e brinquedos. Para a assistente social da empresa, Simone Alves, “a campanha deste ano foi diferenciada, percebermos o envolvimento de todos os empregados e contratados. Acompanhamos o engajamento e preocupação da empresa com esta causa tão nobre, e isso vem reforçar cada vez mais os valores da Usiminas Mecânica”, considera.

Todo material arrecadado foi entregue essa semana a seis instituições do Vale do Aço, entre comunidades terapêuticas, creches, abrigos e entidades socioassistencial, tornando o Natal mais feliz para centenas de crianças, adolescentes e adultos. Para 2018 o desafio dos voluntários é estar próximo destas entidades durante todo o ano. “As pessoas ficam mais sensibilizadas no Natal, criando um cenário de solidariedade que deveria existir durante o ano inteiro. Por isto, esta iniciativa de apoiar e incentivar ações sociais faz com que esta chama de fazer o bem fique acesa diariamente, e é isto que queremos promover junto aos nossos empregados”, afirma o gerente de HR Business Partner, Eduardo Henrique de Almeida Carmo.

A Usiminas busca manter-se próxima à comunidade, mantendo o diálogo e ajudando dentro de suas possibilidades, porque acredita que o desenvolvimento da empresa está atrelado a qualidade de vida da comunidade onde atua. “Temos responsabilidade com o desenvolvimento e crescimento da população local e principalmente de contribuir para uma sociedade melhor e mais justa. Esta é nossa responsabilidade e ela precisa estar atrelada aos nossos retornos financeiro e econômico, só assim o resultado final é positivo”, afirma o diretor da Usiminas Mecânica, Heitor Takaki.