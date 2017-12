USIMINAS LIDEROU ALTAS DO IBOVESPA EM 2017

As ações da Usiminas PNA lideraram as valorizações do Ibovespa – principal índice acionário do país – neste ano de 2017, com uma alta acumulada de 121,95%. Os dados foram divulgados pela provedora de informações financeiras Economatica. No acumulado do ano, até a quarta-feira passada, o índice da Bovespa, composto por 59 ações, por sua vez, acumulou uma valorização de 26,3%.

Além da valorização recorde na bolsa paulista, a empresa comemorou também durante este ano a elevação de sua nota de risco por duas das principais agências globais de classificação, a Fitch e a Standard and Poors. No caso da Fitch, a nota da Usiminas foi elevada de CCC para B e, na S&P de CCC+ para B-. A elevação do rating (avaliação sobre a capacidade de honrar obrigações financeiras, integralmente e no prazo determinado) mostrou uma melhora significativa no perfil de crédito da companhia.