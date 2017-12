USIMINAS FORTALECE SUA CADEIA DE VALOR JUNTO AOS FORNECEDORES

A Usiminas recebeu, na última quarta-feira (6), representantes de empresas parceiras de todo o Brasil para a edição 2017 do Encontro de Fornecedores. Durante o evento, realizado na sede da Fiemg Vale do Aço, em Ipatinga, a companhia apresentou seu novo momento, com a retomada dos resultados positivos, e os principais projetos previstos para os próximos meses.

O Encontro com Fornecedores renova uma tradição que a Usiminas manteve até 2009. “A Usiminas passou por diversos altos e baixos enfrentando uma profunda crise nos dois últimos anos. Hoje, o cenário é diferente: retomamos os resultados positivos, resgatamos iniciativas importantes de valorização dos fornecedores locais como o Garimpando Oportunidades – programa que realiza rodadas de negócios específicas para empresas da região do Vale do Aço-, e temos boas perspectivas de recuperação, que levaram ao religamento do alto-forno 1, retomada de duas plantas da Mineração Usiminas e o aumento da produção em Cubatão, deixando para trás a crise e voltamos a pensar no desenvolvimento do negócio futuro”, relata Carlos Rezzonico, diretor corporativo de Suprimentos da Usiminas.

Segundo o diretor, a Usiminas destina, anualmente, cerca de R$ 8 bilhões para compra de produtos e serviços de 4,2 mil empresas diferentes contando com mais de 27 mil fornecedores cadastrados em seu sistema. Desse total, 88% ficam no Brasil e o interesse da empresa é aumentar essa fatia. “Para alcançarmos esse objetivo, um aspecto muito importante tratado ao longo do evento são as exigências que a Usiminas tem para com seus fornecedores em relação à segurança, qualidade, inovação, competitividade e desenvolvimento contínuo, entre outros”, explica. Nesse sentido, o encontro é uma oportunidade de diálogo a respeito desses quesitos e uma oportunidade para o fortalecimento de toda a cadeia de valor da Usiminas no país.

A importância da troca de informações e alinhamento das expectativas também foi destacada pelos representantes das empresas participantes. “O evento foi um termômetro para entendermos as oportunidades de melhoria em nosso trabalho. Neste mercado tão competitivo, as empresas precisam se reinventar todos os dias, por isso precisamos estar bem envolvidos como fornecedores. O segredo é acompanhar e monitorar os processos para evoluir de forma contínua”, afirma Kleber Muratori, gerente de Operação da Sankyu em Ipatinga.

A opinião é compartilhada pelo supervisor de contratos da Loja Elétrica, Rodrigo Esteves. Segundo ele, “o encontro foi importante para sabermos como e onde a Usiminas quer chegar, isso nós dá a oportunidade de melhorar ainda mais nossos processos internos para atender à expectativa. Estamos comprometidos”.

O evento em Ipatinga marcou, também, o relançamento do Prêmio Anual de Fornecedores. Foram apresentadas as categorias, além dos requisitos que serão observados ao logo do próximo ano.