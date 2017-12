UNIGAL ENTREGA EQUIPAMENTOS AO CORPO DE BOMBEIROS EM IPATINGA

Na próxima quinta-feira (7), a Unigal, uma das empresas Usiminas, participa de cerimônia para a entrega oficial de bens e equipamentos ao Corpo de Bombeiros e ao Ministério Público do Trabalho de Ipatinga. Os materiais foram adquiridos a pedido dos órgãos, a partir de um acordo entre a empresa e o Ministério Público do Trabalho. A solenidade acontece às 9h30, na sede da Terceira Companhia Independente de Bombeiros Militar, no centro de Ipatinga.

Os recursos utilizados advêm de um acordo assinado pela Unigal junto ao Ministério Público do Trabalho. “Recebemos a solicitação dos órgãos e concordamos que seria uma maneira bastante positiva de revertemos um processo burocrático em prol das pessoas. Os equipamentos comprados trarão benefícios diretos para o atendimento da população do Vale do Aço”, avalia Marcelo Cypreste, gerente geral da Unigal.

Para o Corpo de Bombeiros foram adquiridos, entre outros bens, quatro motocicletas XT 660 – equipadas para combate a incêndio e resgate em locais de difícil acesso, equipamentos de combate a incêndios, aparelhos de ar condicionado, motores para barcos, roçadeiras, câmeras de segurança etc. Durante a solenidade, o comando da corporação exibirá um vídeo mostrando a aplicabilidade dos equipamentos.

Já para a Gerência Regional do Trabalho em Ipatinga foram destinados dois aparelhos de ar condicionado, forno microondas, leitores de código de barras, computadores e impressoras, entre outros. Todos os equipamentos são para uso das equipes sediadas no Vale do Aço.