UNIDADES DE SAÚDE EM IPATINGA TÊM TRATAMENTO GRATUITO PARA TABAGISMO

Quem deseja abandonar o vício de fumar encontra na rede pública de Saúde de Ipatinga, gratuitamente, tratamento individualizado com suporte multiprofissional. Com a recente reestruturação do Programa de Controle do Tabagismo pela Prefeitura de Ipatinga, profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) vêm desenvolvendo atividades de prevenção, conscientização e tratamento de tabagismo para usuários interessados a abandonar o vício.

Do total de 21 UBSs, 10 já iniciaram os grupos terapêuticos. Atualmente, 15 grupos estão em andamento, com a participação de cerca de 190 pessoas em toda cidade. As Unidades de Saúde dos bairros Limoeiro, Bethânia I e II, Jardim Panorama, Iguaçu, Caravelas, Vila Celeste, Vale do Sol, Vila Militar, Veneza e Esperança II já desenvolvem o Programa.

SOBRE O PROGRAMA

Com duração de seis meses, as terapias são divididas em doze sessões. As quatro primeiras sessões acontecem semanalmente. Nesta etapa inicial são esclarecidos os malefícios causados pelo tabaco, as vantagens adquiridas ao deixar de fumar, tanto na saúde, quanto financeiramente.

Na fase de aconselhamento, quando necessário, são prescritos e fornecidos medicamentos que auxiliam no tratamento da dependência. Concluído o primeiro mês, os encontros passam a ser quinzenais e, posteriormente, mensais, para o acompanhamento daqueles que ainda necessitam de suporte para evitar que retornem ao vício.

Médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, educador físico e farmacêutico são os profissionais que realizam os atendimentos dentro do Programa. Além das ações regulares são oferecidos ainda, avaliação odontológica, teste de espirometria, exames de sangue e raios-X, segundo avaliação médica.

Para aderir ao programa basta o interessado procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa e fazer a inscrição.