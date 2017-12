UM NOVO BRASIL EM 2018

Por Olavo Machado Junior

A mobilização da indústria nacional tem sido fundamental no cenário de recuperação econômica que começamos a viver em 2017, de forma ainda tímida, e que, esperamos, se intensifique em 2018. Para isso, há grandes desafios a serem enfrentados e superados. Nesta caminhada, nossa principal estratégia é a união e a coesão na defesa dos interesses da indústria. Será dessa forma, buscando convergências, que seguiremos adiante no ano que se aproxima, atuando sempre pelo fortalecimento econômico do país e pela geração de oportunidades de negócios e de empregos para os brasileiros.

A face mais visível e cruel dos impactos da mais grave recessão da história brasileira, vivida desde o segundo semestre de 2014 e que ainda é motivo de fundadas preocupações, é a taxa de desemprego, que fecha o ano ao redor de 12%, com 12,7 milhões de desempregados.

Como se vê, os obstáculos são muitos e difíceis, mas há razões objetivas para acreditar que estamos no bom caminho para a retomada do crescimento e da justa distribuição de seus frutos.

Embora com taxa modesta, o Produto Interno Bruto (PIB) voltará a crescer este ano, as taxas de juros estão em seu mais baixo patamar histórico, a inflação está controlada e o consumo começa a se recuperar. Tudo isso, em conjunto, estimula os investimentos. As projeções da FIEMG mostram que o PIB brasileiro deve crescer 0,9% em 2017 e 2,6% em 2018. Em Minas Gerais, a expectativa é de modesta alta de 0,5% neste ano e 2,5% para os próximos 12 meses.

A indústria segue esta tendência de retomada gradativa do crescimento. Após longos períodos de queda, a produção física do setor, tanto no Brasil como em Minas Gerais, voltou a exibir resultados positivos em 2017. O melhor desempenho é puxado, principalmente, pelo setor automotivo, pela indústria extrativa e de alimentos. No país, a expectativa é de alta de 2% neste ano e de 2,9% em 2018. Em Minas Gerais, 1,9% e 3,3%, respectivamente.

Esta retomada não se dá por acaso. O Brasil obteve importantes vitórias em campos fundamentais para a construção de um novo país, capaz de gerar desenvolvimento e oportunidades. No âmbito do poder legislativo, 2017 registrou conquistas fundamentais, que vinham sendo postergadas há décadas, para assegurar ambiente favorável aos negócios e para ampliar a competitividade das empresas.

Destacam-se, entre estas conquistas, a aprovação da legislação que fixa teto para os gastos públicos, a lei da terceirização e, muito especialmente, a reforma das relações trabalhistas que garante segurança jurídica e razoabilidade econômica nas relações entre as empresas e seus empregados, modernizando uma legislação arcaica, dos anos 40 do século passado.

Avançamos, de fato, mas é preciso seguir adiante. No campo das grandes reformas, é absolutamente fundamental aprovar a legislação previdenciária, que, em essência, corta privilégios e garante sustentação a um sistema que, mantidas as regras atuais, caminhará aceleradamente para a insolvência.

A aprovação da Reforma da Previdência pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal é absolutamente necessária para eliminar uma das principais causas do crescente déficit nas contas públicas. Os brasileiros não podem mais conviver com um déficit anual da ordem de R$ 200 bilhões, provocado pelos regimes de Previdência vigentes no Brasil.

Hoje, a população aposentada cresce 3,5% ao ano e a de trabalhadores na ativa aumenta apenas 0,7%, chegando, em muito pouco tempo, à estagnação. A estimativa é a de que, nos próximos 30 anos, haverá 6% a menos de pessoas trabalhando e 250% a mais de pessoas recebendo benefícios da Previdência Social. É um cenário em que, irremediavelmente, ela estará quebrada.

Na sequência da Reforma da Previdência, precisaremos concentrar esforços para que também sejam feitas as reformas tributária e política. Ambas são igualmente fundamentais para que possamos transformar o Brasil e ingressar em um novo ciclo de desenvolvimento, sustentado por instituições sólidas e modernas. Somente assim poderemos crescer de forma duradoura, e não com voos de galinha.

Pagamos um preço muito alto por termos adiado por tanto tempo as reformas estruturais –e pagaremos uma conta ainda mais elevada se não as fizermos agora. Está em nossas mãos viabilizá-las: em 2018, teremos eleições para legislativos estaduais, Câmara dos Deputados, Senado Federal, governadores e presidente da República. Nossa missão é escolher líderes que, efetivamente, tenham compromisso com o país.

Olavo Machado Junior é presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg)