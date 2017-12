TIMÓTEO – VAGAS EM PROCESSO SELETIVO É ALTERADO

A Prefeitura de Timóteo anuncia mudanças no Processo Seletivo, cujas provas estavam programadas para a próxima semana (07). Vários cargos previstos estão sendo retirados, provocando redução no número de vagas. Também foi anunciada nova data para aplicação das provas aos candidatos inscritos.

O Secretário de Administração, Fábio Azevedo, informou que a mudança segue orientação do Ministério Público que entendeu que o município precisa fazer um concurso para preenchimento de algumas vagas. A recomendação, assinada pelo Procurador de Justiça, Tiago Tanure Costa, leva em conta outros processos seletivos realizados. “Foi feita uma recomendação ao prefeito Geraldo Hilário para que, ao invés de realizar um processo seletivo para vários cargos, que se fizesse um Concurso Público”, afirmou o secretário. “O prefeito analisou juntamente com a Procuradoria, o parecer do Ministério Público e decidiu acatar a orientação”, afirmou.

Os cargos previstos no processo seletivo que estão suspensos e deverão ser incluídos em um Concurso Público, em data a ser agendada, são: Acompanhante de Criança com Deficiência, Advogado, Arquiteto, Assistente Educacional Surdo, Assistente Social, Auxiliar de Obras e Serviços, Auxiliar em Serviços de Saúde/Enfermagem, Auxiliar de Serviços Gerais/Humanizar, Biólogo, Educador Físico/Humanizar, Educador Físico/Dança, Educador Físico/Futebol, Educador Social e Enfermeiro.

Também está cancelado o Processo Seletivo para os cargos de: Engenheiro Civil, Engenheiro de Trânsito, Engenheiro Sanitarista, Entrevistador Social, Instrutor de Artesanato, Instrutor de Corte e Costura, Instrutor de Karatê, Instrutor de Música/Percussão, Intérprete de LIBRAS, Jornalista, Médico Endocrinologista, Médico Endoscopista, Médico Neurologista, Monitor de PEVI, Monitor de Transporte, Motorista de Veículos Leves, Nutricionista, Orientador de Atividades Lúdicas, Orientador Social, Pedagogo (CREIA), Pedagogo (Educação), Psicólogo (CREIA), Psicopedagogo, Técnico de Radiologia, Vigia e Visitador Social.

A administração de Timóteo prepara agora a publicação de uma errata, excluindo os cargos do Processo Seletivo e a forma de devolução do dinheiro para quem se inscreveu. A devolução deve ser feita a partir do preenchimento de requerimento e protocolo no site da Fundação Geraldo Perlingeiro de Abreu, contratada para aplicação das provas.

Apesar da eliminação de vagas, o Processo Seletivo está mantido para os cargos restantes. No entanto, as provas foram adiadas do dia 07 para o dia 21de janeiro. “Tem as publicações corretivas e é preciso dar tempo a todos os candidatos para se informarem sobre a nova data”, explicou Fábio Azevedo. Sobre o Concurso Publico, o secretário afirmou que ele começa a ser organizado em janeiro, incluindo os cargos cancelados e outros que já estavam sendo estudados como para fiscais.

SERVIÇO

Mais informações sobre as mudanças estão no site www.fgpa.org.br