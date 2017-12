TELEFONE 192 DO SAMU EM IPATINGA ESTARÁ SUSPENSO TEMPORARIAMENTE NESTA TERÇA

A Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga informa que, excepcionalmente nesta terça-feira (19), o telefone 192 para chamadas de ocorrências do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estará suspenso no período da manhã. O contato deve ser feito pelo telefone 193, do Corpo de Bombeiros, onde a Central de Regulação Médica atende provisoriamente.

O coordenador do serviço, Tiago Tessaro, explicou que o motivo da suspensão temporária dos atendimentos pelo telefone 192 é a mudança do setor administrativo para as dependências do Hospital Municipal Eliane Martins, no bairro Cidade Nobre, o que representa economia para o município, mais agilidade na assistência à população e, ainda, melhores condições de trabalho para os funcionários. “Precisamos remover os telefones e rádios, resultando na interrupção dos trabalhos no período da manhã”, justificou.

Tessaro acrescenta que em caso de emergência a população deve entrar em contato pelo telefone 193 do Corpo de Bombeiros. O grupamento militar irá encaminhar a chamada para os profissionais do SAMU. “Lembramos que somente o serviço de chamada via telefone estará interrompido. O de resgate estará sendo realizando normalmente”, ressaltou.