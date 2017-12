TÉCNICOS DO ESTADO VISITAM IPATINGA PARA RECONHECER APL VALE DO AÇO

Técnicos do Governo do Estado visitaram Ipatinga na última sexta-feira (01) para levantar a documentação necessária para o reconhecimento do Arranjo Produtivo Local Metalmecânico Vale do Aço (APL Vale do Aço). O APL é uma associação privada, sem fins lucrativos e com personalidade jurídica própria, para promover o desenvolvimento dos negócios na região.

Segundo a deputada Rosângela Reis, o reconhecimento pelo Estado será uma conquista após anos de luta. “As empresas do setor metal mecânico tem tecnologia e estão em condições para ampliar novos mercados do setor naval e de petróleo e gás. Está validação é justa pelo trabalho desenvolvido na região. A busca de recursos para que novas empresas e projetos possam se instalar no Vale do Aço dará mais oportunidades para o desenvolvimento e geração de empregos na região. Isso ampliará a força e fortalecerá a economia da nossa região”, afirmou Rosângela.

Os servidores estaduais se encontraram com a deputada; além do presidente do APL Vale do Aço, Marlon Duarte; o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flaviano Gaggiato; o gerente da Fiemg, Wantuir Caires; o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Ipatinga, Célio Aleixo; o gerente da Regional Rio Doce do Sebrae-MG, Fabrício César Fernandes; e o advogado Lair Bueno.

Agora, após a visita dos técnicos, a documentação necessária para a implantação do APL será protocolada para a formalização do reconhecimento. O APL Vale do Aço é um dos pontos de solicitações da Agenda de Convergência do Vale do Aço e dos dirigentes do referido APL.

No início de novembro deste ano, a deputada Rosângela Reis se reuniu com o secretário de Estado Extraordinário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (Seedif), Wadson Ribeiro, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, onde foi informado para a parlamentar o reconhecimento por parte do Estado.