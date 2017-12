SUPER-HERÓI ESQUECIDO, CAPITÃO MARVEL RESSURGE COMO SHAZAM

“Shazam!”, um dos próximos filmes do Universo da DC Comincs no cinema, ressuscita o velho super-herói Capitão Marvel, depois de grande polêmica nas décadas de 50 e 60. A produção será rodado nos Estúdios Pinewood, em Toronto no Canadá, ainda no primeiro semestre de 2018.

Toronto tem sido local de filmagem de grandes filmes, como Esquadrão Suicida e It: A Coisa. A Pinewood pretende aumentar ainda mais a produção de filmes e séries em seu estúdio, e receber Shazam! será uma chance de realizar tal expansão.

Shazam! contará no elenco com Asher Angel como Billy Batson jovem, enquanto Zachary Levi fará o herói na fase adulta. O filme está com previsão de estreia em abril de 2019.

O VELHO CAPITÃO MARVEL

No início da década de 1940, as revistas de histórias em quadrinhos iniciavam a sua ascensão apoteótica no gosto dos jovens leitores americanos. Dois anos antes, o primeiro super-herói dos quadrinhos, Superman, havia ganho os ares da América, abrindo o caminho para legiões de outros com poderes cada vez mais mirabolantes.

Aquele que mergulharia mais fundo no imaginário popular, no entanto, só apareceria no segundo número da revista Whiz Comics, publicada pela editora Fawcett, sendo colocado em circulação em fevereiro de 1940. Nele, surgiria pela primeira vez um super-herói de roupa totalmente vermelha, com uma capa amarela curta e um relâmpago dourado desenhado no peito do uniforme, tendo sua imagem física moldada na do ator Fred MacMurray: o Capitão Marvel. Na realidade, seu nome seria inicialmente Capitão Trovão, mas foi modificado para Marvel pouco antes do lançamento da revista.

O novo herói tornou-se logo um enorme sucesso, rapidamente ultrapassando em vendas o criador do gênero. E isso foi bastante lógico. Enquanto proposta temática, ele era muito mais criativo e interessante que seu predecessor.

A gênese do herói é simples: um dia, o jovem Billy Batson, um pobre órfão que trabalhava como jornaleiro, estava vendendo seus jornais no metrô da cidade quando uma figura misteriosa o chamou e mandou que o seguisse por um túnel. Lá, Billy se viu diante de paredes com estátuas horrorosas que representavam os sete pecados capitais. Passando esse corredor, o jovem chegou a uma grande câmara, na qual, sobre um pomposo trono de pedra, estava sentado um ancião de longas barbas brancas.

O velho apresentou-se como Shazam, um antigo mago egípcio que havia lutado contra as forças do mal desde tempos imemoriais e que agora buscava um sucessor. Billy deveria assumir o seu lugar. Assustado, o garoto perguntou-lhe como poderia fazer isso e o mago ordenou que pronunciasse seu nome. Ao gritar pela primeira vez a palavra “Shazam”, um relâmpago, acompanhado do som de um poderoso trovão, atingiu Billy Batson – e ele se transformou no mortal mais poderoso da Terra.

O Capitão Marvel possuía os poderes de uma miscelânea de personagens míticos e históricos, cujas iniciais, em acrônimo, formavam a palavra mágica Shazam: de Salomão, recebeu a sabedoria; de Hércules, a força; de Atlas, o vigor físico; de Zeus, o poder; de Aquiles, a coragem; e, de Mercúrio, a velocidade. No entanto, mesmo transformado em um hercúleo personagem, ele ainda trazia consigo muito da inocência do jovem Billy, uma aparente contradição que talvez tenha representado a raiz de todo o seu fascínio para os leitores.

Dos adversários do super-herói das HQs Capitão Marvel, dois se destacam: Thaddeus Bodog Sivana, o Dr. Sivana (no Brasil, numa escolha muito mais feliz que o nome original, traduzido por Dr. Silvana… ), descrito como o cientista mais maluco do mundo, que deu ao Capitão Marvel seu apelido mais famoso, o de Big Red Cheese; e Mr. Mind (Sr. Cérebro, no Brasil), um vilão misterioso que apenas depois de muitos anos se descobriu ser, na realidade, uma minhoca verde de óculos, que se comunicava utilizando um amplificador de voz. Hilária.

Isso, sem contar coadjuvantes pitorescos como Tawky Tawny (em português, batizado como o Sr. Malhado), um tigre falante, os Lieutenants Marvel, o Uncle Marvel e os outros dois membros da chamada Marvel Family, Mary Marvel e Capitão Marvel Jr., que não ficam devendo em nada ao chefe da família e mereceriam uma matéria só para eles. Tudo isso fez do Capitão Marvel o maior sucesso editorial da década de 40, originando vários títulos de revistas, programas de rádio, seriados no cinema e uma variedade de produtos que sempre encontravam ávido e sedento público consumidor.

EMBATE JUDICIAL

Desde o início, as vendas das revistas em quadrinhos do Capitão Marvel bateram de longe as de seu maior concorrente, o Superman. Na década de 40, o primeiro chegou a vender 2 milhões de revistas mensais, enquanto o segundo, em seus momentos de pico, em pouco ultrapassou mais de 1 milhão e meio. Assim, em 1941, a National Periodical, nome pelo qual era então conhecida a DC Comics na época, iniciou um processo judicial contra a editora do Capitão Marvel, argumentando que este representava um plágio descarado do Superman.

A batalha judicial prolongou-se durante anos, encerrando-se em 1953 com um acordo proposto pela Fawcett, que havia decidido, devido às baixas vendas de sua revista, abandonar a publicação de histórias em quadrinhos e dedicar-se a outras atividades. Assim, nunca se soube qual seria a decisão final da justiça americana a respeito da questão.

Devido a esse acordo, o Capitão Marvel mergulhou no limbo durante o restante dos anos 50 e todos os anos 60 no mercado americano, retornando a ser veiculado somente durante a década de 70. No Brasil, no entanto, ele foi republicado normalmente durante os anos 60, pela Editora Rio Gráfica, do Rio de Janeiro. E, no Reino Unido, teve até um substituto, Marvelman, atualmente conhecido como Miracleman, e que tem todo um histórico jurídico por si só.

DIREITOS ADQUIRIDOS

Em 1973, a DC, editora responsável por sua retirada extemporânea de cena, adquiriu os direitos do personagem e retomou sua publicação nos Estados Unidos. No entanto, a nova revista teve de se chamar Shazam, porque a agora Marvel Comics era a detentora da marca Captain Marvel.

No entanto, é triste reconhecer que o ex-Capitão Marvel – que desde 2011, com o relançamento dos Novos 52, é oficialmente conhecido apenas como Shazam na DC – foi relegado a ser um personagem de segunda categoria,

No entanto, justiça seja feita! agora a Warner Bros e a DC planejam levar Shazam – e um dos seus principais antagonistas, o Adão Negro – aos cinemas em 2019.