SOLIDARIEDADE EM CAMPO

Shopping Vale do Aço apoia jogo solidário com grandes nomes do futebol

Depois de disputarem o ano inteiro em campo por títulos e taças, o goleiro do Cruzeiro e lateral do Atlético Mineiro, Rafael e Danilo, deixam a rivalidade de lado e vestem uma única camisa: a da solidariedade. Com o apoio do Shopping Vale do Aço, os jogadores promovem a ‘4ª edição do Futebol Solidário Amigos do Danilo x Amigos do Rafael’ com grandes nomes do futebol brasileiro.

O jogo será realizado no Campo do Social em Coronel Fabriciano, no próximo dia 22, às 19h. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis que farão um Natal mais feliz nas entidades da região: Grupo Se Toque, Parusia, APAE de Coronel Fabriciano, Lar dos Idosos, Comunidade JK, Casa de Misericórdia, Abrigo SOS, Lar Paulo de Tarso e Centro Allan Kardec.

O Posto de Trocas de ingressos já está disponível no Shopping Vale do Aço, no 1º piso, próximo à Orthocrin. A cada 2kg de alimento não perecível doado, você terá direito a um ingresso.

Para fazer uma partida bonita e emocionante, Rafael e Danilo convidaram seus amigos e grandes nomes do futebol brasileiro: Rafael Bastos (destaque pela liga dos Campeões), Fabricio Bruno (Zagueiro do Cruzeiro mas nesta temporada atuou pela Chapecoense ajudando o time a conquistar uma vaga na Pré libertadores 2018), Felipe Augusto (atacante no Paraná Clube, time que conquistou o acesso a Série A de 2018 do Brasileirão), Xavier (meio-campo do Atlético Mineiro), Guto Rabelo (repórter do Globo Esporte/Minas), João Carlos (Campeão da Libertadores em 1997 pelo Cruzeiro, e Campeão Brasileiro de 99 e Mundial de 2000 pelo Corinthians) e artistas que agitam as noites do Vale do Aço, do Grupo Bôleros.

Além do Posto de Trocas, o Shopping Vale do Aço disponibilizou uma loja especial para receber todos os donativos recebidos. Participe!

SERVIÇO

Posto de trocas de ingressos para o Futebol Solidário

Local: 1º piso, próximo a loja Orthocrin no Shopping Vale do Aço

Horário: 10h às 22h de segunda a sábado e 12h às 18h aos domingos