SINDICATOS APROVAM PROPOSTA DA USIMINAS

Os empregados da Usiminas, das categorias de engenharia e técnicos, aprovaram a proposta apresentada pela empresa referente ao acordo coletivo de 2017 em assembleias realizadas nesta terça e quarta-feira.

O Sindicato dos Engenheiros (Senge) e Sindicato dos Técnicos (Sintec) apresentaram a proposta aos empregados e por meio de votação 73,11% dos engenheiros e 64% dos técnicos aprovaram o acordo.

Segundo informações do gerente de Relações Trabalhistas da Usiminas, Edésio Santana Bragança, dentro das atuais possibilidades da empresa, foi oferecido reajuste salarial de 2,34 %, sendo 1,83% a partir de 1 de novembro de 2017 sobre os salários vigentes em 31 de outubro de 2017 mais ganho real de 0,51 % a partir de 1 de março de 2018 sobre os salários vigentes também em 31 de outubro de 2017, além do abono de R$ 1.500,00, manutenção do retorno de férias de 20 dias (o que significa um aumento real mensal de 5,5% no salário do empregado), garantia de emprego de 99% e manutenção das demais cláusulas atuais. O pagamento do abono e da diferença de valores referentes aos meses de novembro, dezembro e ao 13º salário será feito até o dia 10 de janeiro de 2018.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga (Sindipa) levará a proposta para assembleia amanhã, quinta-feira. A expectativa é que os metalúrgicos, assim como os demais colaboradores da empresa, aprovem a proposta.