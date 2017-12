SHOPPING VALE DO AÇO PROMOVE TRADICIONAIS CANTATAS DE NATAL

Para iniciar, oficialmente, um dos meses mais especiais do ano, o Shopping Vale do Aço promove sua tradicional programação de cantatas natalinas. Realizadas na Praça de Alimentação, a cada dia um Coral se apresenta trazendo muita alegria, emoção e boas-novas aos clientes que passam pelo shopping.

A primeira cantata é nesta terça-feira (05) a partir das 18h, com o Coral da Fundação São Francisco Xavier. Quatro grupos, além da FSFX irão se apresentar nesta temporada natalina. São eles: Coral CEPSMA, Coral da Escola Educação Criativa, Coral AAPI e Coral Ministério Infantil Templo Kids.

Em sintonia com o tema do Natal do Shopping Vale do Aço deste ano, no dia 13, às 19h, irá acontecer um encontro mágico e cheio de encanto com Pinocchio e Gepetto. O meet & greet será um momento super especial de diversão e muitas fotos. A programação encerra no dia 14 com uma apresentação especial do Mickey e a Minnie que, após a cantata, estarão disponíveis para fotos com os clientes.

SERVIÇO:

Cantatas de Natal Shopping Vale do Aço

Local: Praça de Alimentação

05/12, às 18h – Coral Fundação São Francisco Xavier

06/12, às 19h – Coral da Escola CEPSMA

07/12, às 19h – Coral da Escola Educação Criativa

11/12, às 19h – Coral AAPI

12/12, às 19h – Coral Ministério Infantil Templo Kids

13/12, às 19h – Meet & Greet Pinóquio e Gepeto

14/12, às 19h – Especial Mickey e Minnie

Eventos gratuitos