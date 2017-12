SHOPPING VALE DO AÇO COM HORÁRIO ESPECIAL

Neste fim de ano o Shopping Vale do Aço preparou horários estendidos de funcionamento buscando atender às necessidades dos clientes nessa época especial. Os horários começam a partir deste domingo (17) e vão até 31/12. Confira abaixo e programe-se para as compras e lazer.

15/12 a 23/12

Lojas do Mall e a Praça de Alimentação: 10h às 23h. Dia 17, horário de 11h às 22h para a praça de alimentação e 12h as 19h para as lojas.

24/12

Lojas do Mall e Praça de Alimentação: 10h às 18h.

Cinema: até às 18h

25/12

Praça de Alimentação: abertura facultativa das 12h às 21h.

Cinema: horário normal, até às 17h.

Lojas: fechadas.

31/12

Praça de Alimentação: das 10h às 18h.

Lojas: 10h às 18h

Cinema: até às 18h

01/01

Praça de Alimentação: abertura facultativa das 12h às 21h

Cinema: após as 17h

Lojas: fechadas

PRÊMIOS E DIVERSÃO

De Poços dos Desejos a passeios de trem e o sorteio de um lindo Mini Cooper. No Shopping Vale do Aço os clientes sempre ganham. Até o dia 26/12, o cliente que somar R$300 em compras ganha um cupom para concorrer a um Mini Cooper. Todas as regras da promoção estão disponíveis na Central de Informações. Além disso, a Estação do Noel do Shopping Vale do Aço traz para as crianças dois trenzinhos. O primeiro faz um passeio pelos trilhos no cenário da decoração natalina principal. Já o trenzinho sem trilhos dá uma volta pelo shopping, para seus passageiros curtirem uma viagem cheia de magia. Tem ainda a Oficina do Gepeto, localizada embaixo da escada rolante da Portaria 1, onde as crianças podem conferir a história do Pinóquio.

SOLIDARIEDADE

A decoração deste ano também reforça a solidariedade. O Poço dos Desejos, localizado na Portaria 3, ajudará a realizar sonhos. Isso porque todo dinheiro arrecadado será doado para a Associação João Paulo XXIII