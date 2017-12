SAMU DE IPATINGA JÁ FUNCIONA EM NOVA SEDE

A Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Ipatinga já está operando dentro da nova sede instalada nas dependências do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), no bairro Cidade Nobre. O telefone 192 para chamadas de ocorrências do Serviço já funciona normalmente.

A mudança da Central de Regulação ocorreu de forma ágil, ocupando apenas a manhã de terça-feira (19). Mas desde agosto o setor administrativo, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) e as Unidades Móveis de Urgência já haviam sido transferidas da rua Odino Gonçalves, no bairro Cidade Nobre, para o HMEM.

Já na tarde de terça, logo após a reinício das operações via telefone 192, a Central atendeu a nada menos que 75 chamadas, e os profissionais aprovaram a estrutura instalada.

“Em pouco tempo de trabalho nesse novo local já deu para perceber que a instalação física é bem melhor. É um ambiente mais novo, temos salas climatizadas, a Central favorece uma relação de maior proximidade entre os técnicos de Regulação Médica e rádio-operadores, e ainda temos mais segurança por estarmos dentro de uma unidade hospitalar. Tudo isso facilita o nosso trabalho. Estamos animados com a nova sede”, comentou a médica Perla Sawazki.

Atualmente, o SAMU conta com aproximadamente 90 profissionais e quatro ambulâncias para atendimento à população, sendo três de suporte básico, compostas por um técnico de Enfermagem e um condutor-socorrista e uma de suporte avançado, composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de Enfermagem e um condutor-socorrista.