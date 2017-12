PROJETOS DO INSTITUTO CULTURAL USIMINAS CHEGARAM 15 CIDADES EM 2017

Ao longo de sua história, em 23 anos, o Instituto Cultural Usiminas vem direcionando sua atuação para realizar atividades que fazem a diferença na vida das pessoas. Em 2017, R$ 6,4 milhões foram investidos por meio de Leis de Incentivo Estaduais e Federais, em 46 projetos culturais, esportivos e sociais que beneficiaram 15 cidades dos estados de Minas Gerais e São Paulo.

Muito além de números expressivos, o Instituto orgulha-se de levar às diversas localidades onde a Usiminas atua o cuidado com as comunidades e colaboradores da empresa: são ações educativas que incentivam o envolvimento de alunos e professores com a arte, a cultura e o esporte; espetáculos de qualidade e acessíveis; projetos culturais que viabilizam a circulação de ações por diversas cidades do país; e projetos esportivos que oferecem, além de formação em diversas modalidades, a oportunidade do desenvolvimento social.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, comemora a conclusão de mais um ano de intensas atividades. “Foram milhares de pessoas que circularam pelo Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin, que se envolveram nas diversas atividades dos projetos patrocinados e que participaram das ações para os colaboradores das empresas Usiminas em várias unidades. Estamos muito felizes com a conclusão de um ano em que pudemos proporcionar diversão e formação de alta qualidade, para um número expressivo de pessoas, em diferentes lugares”, declara.

ESPAÇOS CULTURAIS

O Centro Cultural Usiminas e o Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga, receberam 149 mil pessoas em suas atrações em 2017. Foram 492 atividades entre oficinas, exposições, ações de estímulo à leitura, teatro, shows e dança. A Ação Educativa atendeu mais de 28.500 mil pessoas em sua programação, totalizando 431 agendamentos de escolas públicas e privadas, universidades, grupos de portadores de necessidades especiais, creches, grupos de 3ª idade e outras instituições sociais, somando 159 instituições diferentes, de 34 cidades do Colar Metropolitano do Vale do Aço, além de outras regiões de Minas Gerais.

Um dos destaques da programação educativa foram as exposições “Do Outro Lado do Desenho”, com obras do escultor mineiro Leo Santana, incluindo a réplica da escultura “Drummond no Calçadão”, do escritor Carlos Drummond Andrade, e a exposição “Senna na Cabeça e no Coração”, com 60 capacetes, sendo seis originais de Ayrton Senna, que foram utilizados em sua carreira e outros 54 modelos customizados por personalidades. As duas exposições receberam um público de mais de 8 mil visitantes. A programação dos espaços culturais Usiminas conta com o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.