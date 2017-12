PROCON DE IPATINGA MUDA DE ENDEREÇO

A partir do próximo dia 5 de janeiro Procon de Ipatinga funcionará em nova sede. O novo espaço, que pertence ao município, fica na Rua Edgar Boy Rossi, 170, no Centro da cidade, em frente ao CadÚnico, no prédio onde já funcionou o Cesec.

Além de o novo endereço ser de fácil acesso ao público em geral, a mudança do Procon representa para a Prefeitura de Ipatinga uma economia mensal de R$ 7 mil com despesas de aluguel do antigo prédio na rua Diamantina. Para o usuário, haverá mais espaço disponível, com maior comodidade. As novas acomodações contam com 6 salas, 2 banheiros, bebedouro, amplo pátio e estacionamento.

A mudança de endereço também se tornou necessária, já que o Procon de Ipatinga, que é ligado à Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), passa a partir de agora a fazer parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Sindec). Um sistema informatizado que funciona por meio da integração das bases de dados online, usadas pelos Procons de todo o país. Esse sistema público permite o registro das demandas individuais dos consumidores que recorrem aos Procons. Ele ainda consolida registros em bases locais e forma um banco nacional de informações sobre problemas enfrentados pelos consumidores.

“Por meio dele, é possível fazer consultas online de processos em andamento, por exemplo. Esta integração ao Sindec permite ainda, aumentar, junto à sociedade, a transparência dos problemas que ocorrem no mercado de consumo, bem como o Procon de Ipatinga resolve essas demandas. O acesso às informações sobre as demandas registradas pelos Procons tem o potencial de contribuir para o exercício do poder de escolha por parte dos consumidores”, afirma o Secretário da Sescon Amador Francisco da Silva Neto.

CONCILIAÇÕES

Atualmente, o Procon de Ipatinga faz em média cerca de 30 atendimentos/dia. Contudo, este número pode aumentar em torno de 30% logo após as datas comemorativas de maior apelo comercial, como Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, entre outros.

Entre as principais demandas atendidas pelo órgão ao longo de 2017 está a insatisfação dos consumidores com os serviços prestados pelas empresas de telefonia. Em seguida, vêm as reclamações ligadas a empréstimos consignados. Problemas com eletrodomésticos e eletroeletrônicos e prestação de serviços também se destacam nesta lista, assim como as demandas relacionadas aos planos de saúde.

Mas um dado positivo é que em 98% dos casos são feitos acordos, sem a necessidade de abertura de processos na Justiça. São as chamadas conciliações, o que tem otimizado e dinamizado os atendimentos, sem onerar os cofres da Prefeitura. Neste ano, as conciliações aumentaram cerca de 35% em relação aos anos anteriores.

Serviço

O Procon funciona de segunda a sexta-feira, no horário de meio-dia às 18h. Conta com quatro advogados e quatro atendentes contratados para resguardar os direitos do consumidor. Os telefones para contato são: 3829-8444 e 3829-8440.