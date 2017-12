PRESIDENTE DA CENIBRA RECEBE TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA EM CARATINGA

Nesta sexta-feira (01), no centro de convenções Dário Grossi, em Caratinga, o Diretor-Presidente da Cenibra, Naohiro Doi recebe o título de Cidadão Honorário.

“É uma honra receber a cidadania honorária de Caratinga. Agradeço imensamente a confiança de tornarem-me parte integrante desta comunidade. O cidadão é instrumento essencial de evolução da comunidade. Acredito nisso e trabalho desta forma. Estou na Cenibra há mais de 20 anos, e tenho uma relação em sua história desde os primórdios. Em todo este tempo, a integração saudável da empresa com os municípios de atuação sempre esteve presente na estratégia de negócio. Realizamos projetos sociais e também apoiamos diversas iniciativas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário” declara o presidente da Cenibra.

Em Caratinga, a empresa mantém o Programa Fomento Florestal. O Programa teve início em 1985, tendo como parceiro o Instituto Estadual de Florestal (IEF) e ao longo dos anos tem proporcionado alternativa de renda, trabalho e diversificação da produção no meio rural. Com o Fomento Florestal, a produção de florestas renováveis de eucalipto, tem como base uma sólida parceria, com transferência de tecnologias, financiamentos das atividades e fornecimento de insumos, mudas clonais e assistência técnica especializada. O Programa atua em 89 municípios mineiros.

Na sub-região de Caratinga, são mais de 200 contratos de parceria, totalizando uma área plantada de 4.878,39 hectares e uma média anual de entrega de madeira na fábrica, de 162.886 metros cúbicos por ano. Trata-se de um índice promissor, um dos indicadores de sucesso da parceria da Cenibra com os produtores da região.

Outra ação que merece destaque é a agricultura familiar no distrito de Cordeiro de Minas. Juntamente com a Prefeitura de Caratinga, o Instituto Cenibra, e a Associação dos Moradores e Agricultores de Cordeiro de Minas (AMAC) firmaram parceria para realização do Projeto de Agricultura Familiar. Cerca de 90 famílias de Cordeiro de Minas serão diretamente beneficiadas com o Projeto. As famílias contempladas cultivarão os 46,48 hectares cedidos pela Cenibra nos próximos três anos. Os agricultores familiares receberão suporte técnico e material da Prefeitura de Caratinga e da AMAC para a produção de cereais, leguminosas, dentre outras culturas.

Neste ano, o Projeto de Educação Ambiental, Escola de Vida formou professores, referentes a escolas públicas de São Cândido, Ilha do Rio Doce e Cordeiro de Minas (Caratinga). A iniciativa capacita os educadores a trabalharem de forma dinâmica os conceitos da sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Este processo contribui tanto para a educação quanto para a preservação ambiental hoje e no futuro.

Há mais de 40 anos a Cenibra está presente no leste de Minas Gerais, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da região. As práticas de manejo empregadas pela empresa buscam o equilíbrio entre a execução das atividades produtivas e o meio ambiente; como reconhecimento dos padrões de excelência de seus processos, a Cenibra, além das certificações pelas normas ISO 9001, ISO 14001, e ISO IEC 17.025, possui também as certificações do Forest Stewardship Council – FSC® e do Programa Nacional de Certificação Florestal (CERFLOR). Estas são organizações independentes, compostas por representantes dos setores ambiental, econômico e social, e que estabelecem os princípios e critérios de manejo florestal sustentável.

Os aspectos mais importantes relacionados às atividades da empresa são identificados e analisados de modo que passivos legais, conflitos sociais, impactos sobre a fauna, flora e recursos hídricos e riscos à saúde e segurança do trabalhador e das comunidades sejam prevenidos ou minimizados, utilizando-se sempre as melhores opções técnicas e econômicas disponíveis. Os plantios em forma de mosaicos, onde as áreas de eucalipto se misturam às áreas de reserva e de preservação permanente criando uma condição adequada para a manutenção da qualidade ambiental da região.

Especificamente na região da APA Lagoas de Caratinga, a empresa possui uma área total de 13.452,83 hectares, sendo 6.473,42 ha de plantio de eucalipto (o que corresponde a 48% da área total) e 5.125,76 ha (38% da área total), de áreas de matas nativas, que fornecem suporte a uma rica fauna silvestre e proteção a nascentes e corpos d’água. O restante da área, 1.853,65 ha (14%), engloba área destinada para infraestrutura (estradas, aceiros) e corpos d’água que compõem o sistema lacustre do médio rio Doce.

A Cenibra realiza há mais de 10 anos o monitoramento sistemático das espécies de aves e mamíferos de médio e grande porte em suas propriedades. Este trabalho objetiva identificar a ocorrência de espécies e gerar informações para divulgação, em estímulo à proteção e conservação da fauna e dos ambientes naturais.

Na região da APA Lagoas de Caratinga foram registradas até o presente momento 186 espécies de aves e 36 espécies de mamíferos de médio e grande porte, dos quais 1 espécie de ave e 10 de mamíferos encontram-se ameaçados de extinção. Os resultados demonstram que a diversidade preservada pela Cenibra, seja florestal, campestre ou ambientes aquáticos, associados às práticas de manejo praticadas pela empresa, oferecem importantes recursos para conservação da fauna, fornecendo locais para abrigo, reprodução e dessedentação, contribuindo para a riqueza natural evidenciada pelos monitoramentos em campo.

“Tenho a convicção de que um cidadão, ou uma empresa cidadã, deve atuar na comunidade em que está presente de forma a ser um agente conciliador, promovendo equilíbrio nas relações homem e natureza, com integração cultural e consolidação dos valores morais. Agradeço mais uma vez pela homenagem”, finaliza Naohiro Doi.