PRESÉPIO EM AÇO DECORA PARQUE IPANEMA

Neste fim de ano, o Parque Ipanema, cartão postal de Ipatinga, deverá atrair centenas de pessoas com sua decoração de Natal. O local receberá cerca de 22 peças de aço com tema natalino, além da casa do Papai Noel.

Quem passar nas imediações não resistirá à oportunidade de tirar uma foto e registrar o momento. As tradicionais esculturas natalinas em aço foram doadas ao município pela Usiminas há quatro anos. Elas já enfeitaram diversos locais da cidade, mas este ano estarão exclusivamente concentradas no Parque Ipanema. Algumas delas já estão visíveis no Parque, como o presépio, os Três Reis Magos, os anjos e as renas do bom velhinho.

A tradicional casa do Papai Noel será inaugurada no próximo dia 15, com uma cantata de natal realizada por alunos da rede municipal de ensino. De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e lazer, Carlos Oliveira a construção da casa do Papai Noel só foi possível através de parceria público privada, sem custos ao município.

CIRCUITO DE PRESÉPIOS

Dentro do espírito natalino, o município participa do Circuito de Presépios e Lapinhas de Minas Gerais, um programa promovido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). A iniciativa tem como objetivo preservar a cultura e as tradições coletivas, como a montagem de presépios.

Por meio do Circuito, os municípios compartilham informações sobre presépios residenciais e comunitários e criam um roteiro de visitação em todo o território de Minas. No ano passado, mais de 150 cidades mineiras participaram da ação, expondo mais de 250 montagens.

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, através do Departamento de Cultura, inscreveu sete presépios no Circuito para visitação em Ipatinga. São eles: na Igreja Santa Madalena – Paróquia Cristo Rei, no Veneza II; na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipatinga (APAE), no Bela Vista; no Educandário Família de Nazaré, no Caravelas e do Parque Ipanema. Também foram inscritos outros três residenciais.