NOVO FIM DE SEMANA NO PARQUE

Avenida Roberto Burle Marx volta a ser interditada para atrações de esportes, artesanato, música e gastronomia. Evento terá ainda exposições de carros e motos

No próximo domingo (17), a avenida Roberto Burle Marx, em Ipatinga, volta a ser interditada ao tráfego de veículos automotores para a realização de mais um ‘Fim de Semana no Parque’. O evento, organizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, visa tornar o espaço um local dedicado permanentemente a atividades voltadas para um maior convívio da população. Entre as atrações de entretenimento, cultura e lazer, o público pode desfrutar de muita música, uma gastronomia diversa com comidas típicas e food trucks, além de exposição de artesanato com os trabalhos da Feirarte, do Movimento de Mulheres, da Casa do Artesão e do Roteiro Turístico.

CARROS E MOTOS

O ‘Fim de Semana no Parque’ começa às 9h e vai até às 18h durante o Horário de Verão. Neste fim de semana acontece também uma exposição de carros antigos, que marca o III Encontro de Carros Antigos no Parque Ipanema. Outra exposição será de Motoclubes. Todos os veículos estarão à mostra na av. Roberto Burle Marx.

PAPAI NOEL E MÚSICAS

Além da tradicional praça de alimentação e feira de artesanato da Feirarte, as crianças terão um espaço recreativo e poderão conhecer a Casinha do Papai Noel, que já estará aberta a visitações neste domingo.

Haverá duas atrações musicais: a Banda Burocratas, que toca rock nacional e internacional como Capital Inicial, Barão Vermelho, U2 e Creedence, e a banda Arena Music.

TRÂNSITO

Para realização da montagem de palco e preparação das demais ações envolvendo o evento, a av. Roberto Burle Marx será interditada ao trânsito de veículos automotores já neste sábado (16), a partir das 14h.