NOVA DIRETORIA DO SINDIVEST MG TOMA POSSE NA FIEMG

A nova diretoria do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado de Minas Gerais (Sindivest MG) tomou posse ontem (11), em cerimônia realizada na sede da Fiemg, em Belo Horizonte. Durante o evento, conduzido pelo presidente reeleito para o período 2017-2020, Luciano Araújo, foi assinado o termo de posse e exibido um vídeo feito pela entidade em agradecimento ao apoio da Fiemg ao setor.

“É uma grande honra estar aqui compartilhando um momento importante da minha vida. Ser escolhido presidente do Sindivest significa que seus membros confiaram em mim como referência pessoal e profissional. O que só aumenta a nossa responsabilidade”, disse Araújo, que destacou o aumento do número de associados e o fomento a ações de mercado entre seus desafios.

O presidente do Sistema Fiemg, Olavo Machado Junior, recebeu uma placa do Sindivest em sua homenagem. Em seu discurso, ele falou sobre sua satisfação em ver Luciano Araújo empossado no cargo. Ele elogiou a capacidade de o sindicato ter conseguido manter a união apesar “de todas as dificuldades que enfrentaram”. “É disso que precisamos hoje. Entidade de classe que não for unida, não sobrevive. A Fiemg sempre apoiou o segmento e hoje estamos mais bem preparados para a retomada da economia”, declarou.