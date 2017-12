NIPPON SE POSICIONA SOBRE CONFLITO SOCIETÁRIO NA USIMINAS

Em relação à notícia publicada na Coluna do Broadcast do portal Estadão e repercutida no portal CARTA DE NOTÍCIAS, na última quarta-feira (29), citando que os sócios japoneses mantêm ativas cinco ações no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) com o objetivo de anular a eleição de Sergio Leite para a presidência da Usiminas, a Nippon Steel Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) enviou nota com a sua posição sobre o assunto.

No comunicado, a “Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) esclarece que os processos pendentes que tramitam no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) referem-se exclusivamente a questões relativas ao acordo de acionistas e não tratam da gestão administrativa da Usiminas. A atual situação de recuperação da companhia – iniciada na gestão anterior e que continua na atual – é de grande importância para a NSSMC. A Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation tem muita honra e orgulho de participar da história da Usiminas, um projeto no qual a empresa investe há 60 anos, sempre com o compromisso de fazer o melhor para o crescimento da usina, do Vale do Aço e de Minas Gerais”.

TERNIUM

Em entrevista concedida ontem (30), no México, a jornalistas de Belo Horizonte convidados pela empresa para visitarem o complexo industrial de Pesquería, na Grande Monterrey, no México, o presidente da Ternium do Brasil, Paolo Bassetti, informou “que no México existe uma sociedade com a Nippon, que é bem transparente e equilibrada”. A situação é bem diferente da vivida no Brasil, na qual as duas companhias são sócias majoritárias da Usiminas. “O único conflito sério que temos é no Brasil”, assinala o executivo.

Bassetti ressalta que a estratégia da sócia japonesa Nippon é administrar o conflito na Justiça. “Na realidade, o conflito continua na Justiça”, declara o presidente da Ternium, em entrevista publicada na edição desta sexta-feira (1), no jornal O Tempo.