“NATAL SOLIDÁRIO”: VOLUNTÁRIOS DA USIMINAS COMEMORAM ARRECADAÇÃO

Os voluntários da Usiminas e de empresas parceiras comemoram os mais de 25 mil donativos arrecadados durante a campanha ‘Natal Solidário’ realizada nas unidades de Ipatinga. Durante o encontro de distribuição, o diretor da Usina de Ipatinga, Roberto Maia, reafirmou que a Usiminas tem um papel importante na sociedade e busca ajudar as comunidades onde atua. “As pessoas que trabalham na Usina fazem parte destas comunidades e é importante que estejamos próximos”, enfatiza.

As doações foram iniciadas em outubro e, durante 37 dias, a equipe de voluntários realizou diversas ações dentro das áreas da Usiminas e em empresas terceiras como forma de arrecadação. O trabalho em conjunto alcançou mais de 25 mil donativos entre roupas, brinquedos, material escolar, leite, produtos de higiene e limpeza que irão favorecer mais de 2500 crianças, jovens e idosos atendidos por 36 instituições beneficiadas nos municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Ipaba, Iapu e Santana do Paraíso.

PARCERIA

Promover ações que contribuem para a melhor qualidade de vida e principalmente que alegram as pessoas é o principal objetivo dos voluntários. Para Sidney Cirino do Nascimento, técnico de Manutenção da Laminação a Frio e voluntário há 15 anos, participar das iniciativas é muito gratificante. “Faz com que a gente abra a mente e enxergue a sociedade com outros olhos. Não tem preço ver a alegria das pessoas que recebem. Na verdade, somos nós que ganhamos”, considera Sidney.

O coordenador do Grupo de Voluntários de Segurança, Delmon Soares Silva, afirma que “o sentimento de se doar em prol do outro é muito bom”. Para ele, esta campanha do Natal Solidário em 2017 tem um gosto especial, por beneficiar as crianças carentes das creches.

A Usiminas apoia e incentiva seus colaboradores próprios e contratados a participar do grupo de voluntários a fim de promover ações que colabore para uma sociedade mais justa. “Precisamos ser criativos e estabelecer maneiras do pessoal da área participar mais ativamente do voluntariado”, destaca o diretor Roberto Maia.

A Campanha Natal Solidário 2017, assim com as demais realizadas pelos voluntários da Usiminas ao longo do ano, tem o apoio da Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Fundação São Francisco Xavier, Instituto Cultural Usiminas e das parceiras Sankyu, Univale, Convaço e Engimap.