MINEIROS GANHAM MERCADO GASTRONÔMICO INOVADOR

Minas Gerais vai receber um novo destino para os amantes da gastronomia. O Mercado Da Boca trará mais sabor à vida dos moradores e visitantes de Belo Horizonte e será um dos primeiros food halls do Brasil, um modelo inovador na gastronomia, que acompanha uma forte tendência mundial.

Localizado em um espaço de cerca de 4.000 m² a oito minutos do BH Shopping, no Jardim Canadá, o Da Boca tem como missão oferecer uma experiência única para toda a família ou grupo de amigos, valorizar o prazer de comer bem e democratizar o acesso à alta gastronomia em um ambiente casual e descontraído.

O empreendimento é inspirado em projetos internacionais conhecidos como o tradicional Mercado da Ribeira, na cidade de Lisboa, o Food Hallen, em Amsterdam e o Mercado de San Miguel, em Madri. “Todos nós tínhamos algo em comum: em nossas viagens fora do Brasil, o programa favorito era visitar os grandes mercados. Esses lugares sempre oferecem um ambiente agradável e descontraído para comer, beber e conhecer mais sobre a cultura local. Pensando nisso e conversando sobre o assunto, concluímos que era preciso trazer esta vivência para cá”, destaca Lucas Vereza, um dos sócios do empreendimento.

O projeto vem sendo desenvolvido desde 2015. Após o planejamento inicial, vieram pesquisas e visitas técnicas. “Levantamos o que é tendência no mundo e pensamos muito sobre como traduzir isso para nossa realidade. Percebemos que no dia a dia as pessoas estão mudando a forma de consumo e buscando novas vivências, mais completas. O ‘sair para comer’ vai muito além do ato de chegar em um lugar e pedir um prato. As pessoas buscam cada vez mais essas experiências”, conclui a sócia Marcela Nunes.

Foi pensando nisso, que o arquiteto Gustavo Penna traduziu a tendência em um ambiente charmoso e descomplicado, com mesas comunitárias e infraestrutura completa. Outro parceiro de destaque no planejamento do empreendimento foi o premiado Gustavo Greco, responsável pelo nome e pela identidade visual do projeto. “O símbolo é uma boca formada por um D e um B, iniciais do nome do mercado. E porque, no final das contas, a gente vive e mata a vontade pela boca”, explica o designer.

O grupo buscou referências para compor o projeto por meio de uma curadoria criteriosa. Com grandes chefs e espaços temáticos, como adega, bar de gin, cervejas artesanais e a tradicional cachaça mineira, o Da Boca comportará cerca de 30 operações, incluindo um empório, lojinha de souvenires, espaço kids, um salão para cursos e outro destinado a eventos particulares. O empreendimento contará ainda com aproximadamente 500 vagas de estacionamento – cada detalhe pensado para garantir o conforto e segurança dos clientes.

A frente do mercado estão nomes como os empresários Marcela e Lucas Nunes, que vêm de família tradicional do meio varejista; os empresários Lucas Vereza e Felipe Tiradentes, da Produtora Prime, com expertise no mercado de eventos e entretenimento; a empresária Jercineide Castro, gestora de empresas de diversos segmentos, incluindo shopping centers e hotelaria, além dos empresários Armando Guerra Jr. e Renato Guerra, empreendedores do setor de shopping centers. Para todos eles é importante pensar não apenas no mix oferecido, mas na valorização regional. Experientes em diversos ramos e com diferentes formações e áreas de atuação, os sócios acreditam nesse novo modelo de consumo e têm, como bons mineiros, uma paixão em comum: a cultura gastronômica.