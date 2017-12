JUDOCA DE IPATINGA FARÁ INTERCÂMBIO EM UNIVERSIDADE JAPONESA

A atleta da Associação Esportiva e Recreativa Usipa, de Ipatinga, Ramoni Toledo, foi selecionada para intercâmbio em uma universidade japonesa, com o patrocínio da Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), a segunda maior acionista controladora da Usiminas. O apoio foi formalizado no clube ipatinguense, na tarde desta terça-feira (19), em pequena solenidade que contou com a presença do diretor da para as Américas da NSSMC, Kazuhiro Egawa.

“Treinar com os japoneses, é treinar com os melhores”, afirma Ramoni, faixa preta em judô, que chegou a simular um ippon (golpe) com o executivo japonês (também praticante do esporte). Kazuhiro Egawa informou que o projeto de intercâmbio será desenvolvido entre o clube ipatinguense e a Universidade Teikyo, em Tóquio, no Japão — referência no treinamento de atletas do judô.

“Para além de vigas de aço e chapas planas, a NSSMC preza pela saúde e desenvolvimento das regiões aonde atua” – cita o diretor da empresa. Segundo Egawa, “o esporte sempre foi para nós, japoneses, não só uma atividade para o corpo e a mente, mas um elo de culturas e valores com os brasileiros”.

O diretor da NSSMC revela que desde o início da construção da Usiminas, ainda na década de 1960, os colaboradores enviados do Japão pela Nippon Steel começaram a promover o esporte em Ipatinga. De lá para cá, grandes nomes do judô foram enviados para treinar atletas ipatinguenses, como, mais recentemente, o medalhista olímpico em Londres/2012, Masashi Nishiyama.

OLIMPÍADAS

Ramoni Toledo foi uma das jovens a ser inspirada a praticar o judô com mestres como Nishiyama. Ela conta que começou a praticar o esporte aos 10 anos de idade. Agora, aos 17 anos, a faixa preta treina para as competições internacionais. “Meu treinamento na Usipa é diário e estou praticando para a seletiva nacional de base. Quero competir internacionalmente. Meu sonho é lutar no Campeonato Mundial de Judô e, até mesmo, nas Olimpíadas do Japão de 2020. Os japoneses são medalhistas em todos os campeonatos internacionais”, conta.

A ipatinguense foi selecionada pela NSSMC para participar do programa de atletas do prestigiado clube de judô feminino da Universidade Teikyo – onde passará dois meses em treinamento. O clube foi fundado em 1994, com a participação da mundialmente famosa judoca japonesa Ryoko Tani — sete vezes campeã mundial e duas vezes campeã olímpica, sendo considerada pela Federação Internacional de Judô como a melhor atleta da história do judô.

PERFIL DA ATLETA

Nome: Ramoni Valadares Toledo

Idade: 17 anos

Classe: Sub 18 Categoria: 70 kg (médio)

Classificação: 12 DAN – Faixa preta — Shodan

Resultados: Vice-campeã nacional de Judô em 2014 (Sub15), Campeã sul-americana em 2014 (sub 15), Campeã nacional de Judô em 2016 (Sub 18), 12 lugar no ranking de Minas Gerais Sub 18 – Peso médio (70kg) E 39º lugar no ranking nacional Sub 18 — Peso médio (70kg)