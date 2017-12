JÁ LIMPOU SUAS PÁLPEBRAS HOJE?

Você certamente escova os dentes e toma banho todos os dias, mas é quase certo que nunca tenha ouvido falar que a suas pálpebras também precisam de uma boa higiene.

O fato é que as pálpebras não são apenas uma pele que cobre os olhos e os protege. Pelo contrário, além de pelos (os cílios), as pálpebras são equipadas com diversas glândulas, responsáveis pela produção de gordura e de fluídos que ajudam a nutrir e a manter a córnea saudável.

Mas, você pode se perguntar: por que eu deveria limpar minhas pálpebras? Porque a falta de higiene ou o acúmulo de sujeira nas pálpebras pode levar ao desenvolvimento da blefarite, uma inflamação crônica da área.

Segundo Tatiana Nahas, oftalmologista, especialista em cirurgia de pálpebras e Chefe do Serviço de Plástica Ocular da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, além da falta de limpeza, a blefarite costuma surgir com mais frequência em pessoas com a pele muito branca, assim como naquelas que são atópicas (alérgicas), que apresentam dermatite seborreica, rosácea, síndrome do olho seco, terçol, triquíase, entrópio, ectrópio, além de conjuntivite e ceratite.

COMO LIMPAR SUAS PÁLPEBRAS

A higiene regular é a parte mais importante do tratamento da blefarite e a melhor maneira de prevenir o problema. Os objetivos da higienização são aliviar o incômodo, limpar a secreção oleosa e desobstruir as glândulas responsáveis pela lubrificação dos olhos, que possam estar entupidas.

Quem apresenta o problema deve ter uma rotina diária de limpeza que consiste de três etapas: aquecimento, massagem e limpeza.

LIMPEZA EM 3 PASSOS:

Aqueça: O aquecimento com compressa morna serve para liquefazer as secreções endurecidas, evitando que a pele fique machucada. O ideal é manter a compressa sobre as pálpebras por cerca de 5 minutos.

Massageie: O próximo passo é massageá-las com o dedo indicador – levemente, claro – de fora para dentro e paralelamente à borda da pálpebra, onde ficam os cílios. Traga os dedos das sobrancelhas em direção aos cílios superiores. Na pálpebra inferior, massageie trazendo o dedo em direção aos cílios, sempre com os olhos fechados. A ideia é expulsar as secreções gordurosas das glândulas, depois que elas foram aquecidas. Repita a massagem em ambas as pálpebras por 10 vezes.

Limpe: Por fim, limpe a borda das pálpebras gentilmente com uma compressa feita de gaze.

Quem quer se prevenir, pode ter uma rotina mais espaçada, de ao menos três vezes por semana. A limpeza pode ser feita com xampu infantil neutro diluído em água morna ou ainda com produtos específicos para a limpeza das pálpebras.