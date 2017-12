IPATINGÃO VAI SEDIAR CRUZEIRO X TOMBENSE EM JANEIRO

A administração municipal de Ipatinga confirmou na tarde desta terça-feira (5) que o Estádio Municipal João Lamego Netto, o Ipatingão, voltará a receber jogos de futebol profissional já a partir do mês de janeiro. A primeira partida confirmada é o confronto válido pelo Campeonato Mineiro, entre Cruzeiro e Tombense, marcada para o dia 28, às 17h.

De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira, já estão em sendo negociados outros grandes jogos para o Ipatingão. Inclusive o segundo mando de campo do Tombense, que será contra o América Mineiro.

“Além de trazer entretenimento para a população, estamos proporcionando incentivos ao aquecimento da economia municipal. Esses são benefícios que o esporte é capaz de gerar. Queremos deixar bem claro para a comunidade que este primeiro jogo vem para a cidade com custo zero para o governo. Estamos em contato com o Tombense, que é mandante deste jogo no Ipatingão, para que realize algumas ações de melhoria no estádio. É o que chamamos de contrapartida”.

MELHORIAS NO ESTÁDIO

Em contrapartida para o município, o Tombense realizará algumas manutenções e benfeitorias no estádio já definidas, que são: a fachada externa do Ipatingão será toda remodelada; os túneis de acesso vão ser pintados; novas claraboias serão instaladas, entre outras intervenções.

Além de receber jogos do Tombense, que inicia sua participação no Mineiro contra o Cruzeiro, o Ipatingão também será utilizado para os compromissos do Ipatinga no Módulo II do Campeonato Mineiro.

“O esporte traz bons fluidos e, para nós, como governo, também é gratificante saber que o equipamento público está sendo novamente posto à disposição da sociedade, com potencial para ajudar a alavancar nossa economia. A cidade tem muito cruzeirense e tenho certeza que toda a região ficará satisfeita com esta primeira partida. Breve teremos também outros times desfilando por nosso gramado”, comemorou o prefeito Sebastião Quintão.

O presidente do Tombense, Lane Gaviolli, comentou que a escolha do Ipatingão foi viabilizada graças a uma boa parceria selada com o município e, ainda, levando em consideração que o estádio tem melhor estrutura e maior capacidade que o da cidade de Tombos. “O nosso objetivo é dar um conforto maior ao nosso torcedor”, disse.