IPATINGA FECHA PARCERIA COM PENITENCIÁRIA PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS

A Prefeitura de Ipatinga vai contribuir, a partir do próximo ano, com o trabalho de qualificação e ressocialização de pessoas privadas de liberdade que integram a população carcerária da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, no município de Ipaba. Um Termo de Compromisso nesse sentido, celebrado com o Estado por meio da Secretaria de Administração Prisional (SEAP) e a Subsecretaria de Humanização do Atendimento (Sate), foi assinado na tarde desta quarta-feira (20) pelo prefeito Sebastião Quintão, com o acompanhamento de vários secretários municipais.

O aproveitamento dos reclusos da penitenciária será feito a partir de autorização judicial, sendo a seleção realizada por uma Comissão Técnica de Classificação. O Termo é válido pelo período de um ano. Ao final de cada mês deverá ser emitido um relatório sobre o trabalho – não remunerado –, para fins de remissão de pena. Além da prestação de serviços, serão viabilizados procedimentos destinados à profissionalização, capacitação, qualificação e ressocialização dos presos. Por orientação do prefeito, antes de iniciarem a jornada externa proporcionada pela parceria, os beneficiados deverão ser recepcionados com uma palestra enfatizando, entre outros aspectos, a importância de valorizarem as oportunidades.

A Prefeitura fornecerá uniformes e equipamentos necessários, além de transporte e alimentação, controlando a frequência, as atividades desenvolvidas e as horas trabalhadas dos presos.

SUPERLOTAÇÃO

A Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho abriga hoje cerca de 1.400 presos, segundo o seu diretor-Geral, João Batista da Silva, que estava acompanhado na assinatura do Termo de Compromisso pela gerente de Produção da unidade, Karine de Almeida Dias. Ainda conforme ele, a superlotação do presídio fez com que suas oficinas de qualificação fossem transformadas em celas, prejudicando a ressocialização.

Também participaram da reunião de assinatura do convênio com a Prefeitura o diretor-Geral do Ceresp – Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Ipatinga, Marilton Carlos dos Anjos Gonzaga, e o diretor Administrativo Aguimar Ferreira Souza. Marilton ressaltou que “como não temos prisão perpétua ou pena de morte no país, é preciso lembrar sempre que o cidadão hoje preso é aquele que estará livre amanhã, após o cumprimento de sua sentença, e a falta de instrumentos para sua recuperação fará da sociedade a principal vítima, daí a relevância de trabalharmos com o poder público para um processo mais tranquilo de regresso ao convívio comunitário”.

REFORMA DO CERESP

O prefeito Sebastião Quintão se comprometeu ainda a manter contatos com secretarias estaduais para buscar a agilização da reforma do Ceresp de Ipatinga, que foi destruído por uma rebelião em setembro de 2016, resultando na remoção de centenas de presos do sexo masculino. Atualmente, o local atende a 80 mulheres.

Também participaram da cerimônia de assinatura do Termo de Compromisso o secretário Extraordinário de Assuntos Institucionais, Régis Carlos, e os titulares das pastas de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Gilmar Luciano Alves; de Planejamento, Athaíde Campos Carvalho; de Obras, Eduardo Villani, e de Governo, Nilson Teixeira de Morais.