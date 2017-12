IPATINGA CONFIRMA PRIMEIRO ÓBITO POR CHIKUNGUNYA

Vítima de 67 anos era portadora de hipertensão e morava no bairro Bethânia

A Secretaria de Saúde de Ipatinga recebeu a confirmação do Estado sobre o primeiro óbito por Chikungunya no município. A vítima, um homem de 67 anos, era portador de hipertensão e morava no bairro Bethânia. Segundo os resultados laboratoriais apresentados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), de Belo Horizonte, o paciente apresentava, inicialmente, sintoma de febre, que evoluiu para um quadro clínico de prostração, seguido de insuficiência renal aguda e também respiratória. O óbito ocorreu em 31 de julho deste ano, mas só agora foi concluída a investigação.

A confirmação foi anunciada durante reunião ordinária do Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses, em Ipatinga, na última sexta-feira (15), oportunidade em que foi apresentado também o resultado do último Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes Aegypti (Liraa). A infestação predial é de 1,5%, ou seja, a cada 100 imóveis visitados, cerca de dois apresentaram focos do mosquito Aedes Aegypti. Somente neste ano, 1.556 casos de Dengue foram notificados, 991 de Chikungunya e 63 notificações de Zika.

O encontro serviu ainda para pontuar as ações de combate ao vetor que vêm sendo realizadas pelo poder público.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Mara Fernanda, o município se encontra em estado de alerta contra o Aedes. “Nós tivemos um aumento significativo de números de casos suspeitos de Chikungunya neste ano. As consequências da doença são graves, causando febres e dores prolongadas nas articulações. Com o período de chuva e a incidência de sol, o momento está muito favorável para a reprodução do mosquito. Nós precisamos retirar 10 minutos em nossa rotina diária para verificar dentro de casa os possíveis criadouros do vetor, que continuam sendo encontrados nos vasinhos de plantas com água parada, nos reservatórios ao nível do solo, nas vasilhas de água dos animais, nas calhas”, enfatiza.

Na próxima semana, os Agentes de Combate a Endemias do Centro de Controle de Zoonoses realizarão nas lojas de ferro-velho, no bairro Iguaçu, bloqueio químico com fumacê costal. A ação será importante para erradicar o mosquito já na fase adulta.

Estiveram no encontro os profissionais do Departamento de Vigilância em Saúde, gerentes e técnicos das Unidades Básicas, representantes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), além das lideranças comunitárias.