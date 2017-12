HOSPITAL MÁRCIO CUNHA RECEBE RECERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

Instituição fundada pela Usiminas e administrada pela Fundação São Francisco Xavier, em Ipatinga, mantém a acreditação, permanecendo no seleto grupo dos hospitais do país certificados pela norma do governo dos Estados Unidos

Novamente a região do Vale do Aço conquistou um diferencial importante na prestação de serviços de saúde para clientes do plano de saúde da Usiminas e pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Exemplo de excelência em assistência e em gestão no Leste do Estado, o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, acaba de receber a recertificação da norma de acreditação hospitalar formalmente reconhecida pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos, a National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations (NIAHO).

Desenvolvida a partir de padrões norte-americanos de gestão, segurança assistencial e de infraestrutura, a NIAHO – que no Brasil é também conhecida como DIAS (DNV International Accreditation Standard) – exigiu da instituição investimento, capacitação e preparo de todas as suas equipes ao longo dos últimos anos aplicados efetivamente na prática. Por cinco dias, auditores brasileiros e norte-americano da DNV-GL checaram os processos de gestão administrativos, assistenciais e a estrutura física das três unidades do Hospital Márcio Cunha.

Com base na chamada metodologia Tracer – que consiste em percorrer, por meio do prontuário e por entrevistas, o caminho do paciente, desde a sua entrada até a alta para analisar as unidades e os processos pelos quais ele foi submetido no hospital. A partir das evoluções clínicas registradas, todos e quaisquer procedimentos realizados foram reavaliados sob a ótica da segurança, tanto para a saúde do paciente, como também para acompanhantes e profissionais envolvidos. Isso inclui, por exemplo, desde a avaliação do trabalho de médicos e da equipe multidisciplinar em UTIs, Centro Cirúrgicos, leitos de Internação, setor de Hemodiálise e Transplantes, Maternidade e Pronto-Socorro; passando pela checagem in loco de setores e processos logísticos de apoio, como a rastreabilidade de medicamentos da Farmácia à administração no paciente, laboratórios, exames, entre outros.

Foi avaliada também a gestão do ambiente físico, que inclui inspeções nas áreas de utilidades (como sistemas elétrico, hidráulico e de ar condicionado), na gestão de produtos perigosos, no controle de acessos, na infraestrutura dos prédios, na gestão de equipamentos e nos sistemas de proteção à vida, que incluem a evacuação dos prédios em caso de sinistro, a funcionalidade dos alarmes e dos equipamentos de combate a incêndios; além de itens como acessibilidade, sinalização e planos de contingência para atendimento a catástrofes.

Para o auditor líder da DNV-GL, Walter Rose, novamente, o HMC superou as expectativas. “Vocês fizeram um trabalho excepcionalmente bom. E esta qualidade perpassa a questão da assistência. Ela também é vista entre os líderes e sua equipe, e entre as equipes e clientes. É um ciclo completo, conquistado em pouquíssimas entidades do mundo. Aliás, a organização e limpeza realizada pela equipe do Hospital Márcio Cunha são únicas. Muito feliz em estar aqui novamente e poder realizar este trabalho junto com vocês. Parabéns à gestão do Hospital Marcio Cunha”, destacou.

“A nossa recertificação NIAHO/DIAS demonstra, novamente, o total envolvimento e determinação dos nossos profissionais da Fundação com sua excelência. Conseguimos fortalecer padrões, cuidados assistenciais com os nossos pacientes, o processo de gestão administrativo e a nossa imagem institucional. Fizemos ainda muitas melhorias e novas entregas estruturais neste ano, como a Casa das Mães e a Oncologia Pediátrica, hoje referência para o tratamento infantil em todo o estado. Adequamos o nosso sistema de informações (Tasy) aos requisitos da certificação HIMSS Estágio 7, o que nos permitiu ampliar as barreiras para garantir a segurança dos pacientes. E agora mantivemos com êxito o patamar de qualidade na gestão e nos serviços que tanto almejamos. Essa busca constante pelo fortalecimento da sustentabilidade da Fundação garante maior produtividade, mais segurança e mais qualidade na assistência médico-hospitalar aos nossos clientes”, destaca Luís Márcio Araújo Ramos, diretor executivo da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), instituição braço social da Usiminas nas áreas de saúde e educação e responsável pela administração do Hospital.

Construído pela Usiminas, em 1965, o Hospital Márcio Cunha possui duas modernas unidades que contemplam 543 leitos e uma terceira Unidade de Oncologia, todas referência na prestação de serviços e em diversos procedimentos de alta complexidade para 800 mil habitantes de 35 municípios do Leste de Minas.

REFERÊNCIA NACIONAL

Conquistar uma das mais importantes certificações internacionais significa um diferencial para hospitais brasileiros que mantêm uma gestão assistencial madura e consolidada. Isso porque somente as instituições que já possuem a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) em Nível de Excelência (Nível 3) estão aptas para receber a certificação internacional da NIAHO/DIAS. Em 2003, o Hospital Márcio Cunha foi a primeira entidade hospitalar do país a obter o certificado máximo da ONA, se mantendo no seleto grupo de hospitais brasileiros com o selo de qualidade e segurança da NIAHO/DIAS, ao lado dos mineiros Mater Dei e Felício Rocho.