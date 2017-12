GESTORES DA USIMINAS RECEBEM CRIANÇAS EM EVENTO NATALINO

A Usiminas realizou nesta terça-feira (12) o tradicional evento “Árvore de Natal”, alegrando o dia de 87 crianças e adolescentes de unidades de acolhimento institucional (abrigos) de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Em sua oitava edição, a ação proporcionou uma tarde de lazer às crianças convidadas e também um momento de interação com os gestores da empresa e seus familiares.

Para a realização do evento, a equipe do Serviço Social da Usiminas faz o contato prévio com as entidades para apurar o número de crianças e adolescentes acolhidos e posteriormente realiza o sorteio de seus respectivos padrinhos. O momento mais esperado pelas crianças e adolescentes e que gerou muita emoção foi à entrada do Papai Noel conduzindo os gestores e suas famílias. Nas mãos, cada gestor trazia presentes para a criança que apadrinhou.

As unidades de acolhimento institucional recebem crianças e adolescentes que como medida protetiva precisam ser afastadas do convívio familiar. A coordenadora da instituição Atalaia, de Ipatinga, Westerlaine Carvalho Souza, contou sobre a expectativa das crianças. “Este momento é o único para muitas dessas crianças, uma grande oportunidade de socialização fora do abrigo. Elas esperam cheias de expectativas por este dia de encontrar o Papai Noel e ganhar presentes”, enfatiza.

“O Vale do Aço, assim como o Brasil, apresenta falhas na construção de sua sociedade e, nós, funcionários da Usiminas, estamos inseridos nesta comunidade e nos preocupamos em fazer com que seja mais igualitária e justa. Promover ações solidárias e envolver o trabalho dos nossos colaboradores é essencial em nossa formação como gestores e também nos permite crescer como pessoas”, considera Roberto Luis Prosdocimi Maia, diretor executivo da Usiminas.