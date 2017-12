GARIMPANDO OPORTUNIDADES: USIMINAS PREPARA 2ª RODADA DE NEGÓCIOS

Empresários do Vale do Aço interessados em vender produtos e serviços para a Usiminas já podem se cadastrar para a 2ª rodada de negócios do programa Garimpando Oportunidades. A iniciativa, realizada em parceria com a Fiemg, busca aumentar a participação dos fornecedores locais no total de compras da companhia. Para esta rodada, a Usiminas apresentará 350 oportunidades de negócios, totalizando cerca de R$7 milhões. No acumulado da 1ª e 2ª rodada totalizam R$ 11,5 milhões.

Na última segunda-feira (18), a equipe da Usiminas realizou uma reunião para esclarecimentos sobre o processo de contratação da empresa. Em janeiro, serão abertas as inscrições para que os fornecedores possam se cadastrar e indicar qual produto e/ou serviço têm interesse em vender. A lista com as oportunidades da segunda rodada já pode ser consultada junto à Fiemg Vale do Aço.

Segundo o gerente de compras de materiais da Usiminas, Maikel Christian Drumond Mendes, nessa segunda rodada, as oportunidades oferecidas se concentrarão, principalmente, em caldeiraria e usinagem, setores em que o Vale do Aço se destaca. “Nossa expectativa é que haja uma participação ainda maior dos empresários locais e um volume de negócios bastante significativo”, avalia. O gestor lembra, ainda, que itens que não tenham sido atendidos na primeira rodada, serão novamente oferecidos nas oportunidades seguintes. Dessa maneira, o programa abre chance para novas empresas e também aquelas que, eventualmente, não tenham se habilitado na primeira vez que o item foi apresentado e, após ajustes, queiram participar novamente.

NOVIDADE DIGITAL

Durante a segunda rodada de negócios, a equipe de organização do Garimpando Oportunidades também fará os testes do novo ambiente digital da iniciativa. Pelo portal exclusivo, os fornecedores poderão se inscrever para as futuras rodadas, acompanhar o processo de avaliação e negociação das compras e também visualizar as oportunidades em aberto. “O sistema também apresentará produtos e serviços requisitados pelas demais empresas âncoras do programa e quais são as necessidades comuns a duas ou mais companhias”, explica o coordenador geral do programa, Henrique Santos.

1ª RODADA

Realizada no último mês de junho, a primeira rodada de negócios trouxe R$ 4,3 milhões em oportunidades de compra e, das empresas que se inscreveram para o fornecimento cinco foram habilitadas após a auditoria feita pela equipe do programa. Agora, essas empresas irão passar a etapa de negociação direta com a Usiminas.

SOBRE O PROGRAMA

O Garimpando Oportunidades foi relançado em maio pelo presidente da Usiminas, Sergio Leite de Andrade, e pelo presidente da Fiemg/ Regional Vale do Aço, Luciano Araújo, com o objetivo de aproximar fornecedores locais de grandes empresas instaladas no Vale do Aço, contribuindo para fomentar a competitividade e o desenvolvimento da indústria regional. O programa conta com a gestão executiva, administrativa e operacional da Fiemg Regional Vale do Aço e do Sebrae-MG e apoio da Agência de Desenvolvimento de Ipatinga (ADI).