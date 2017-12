FÓRUM VALE DO AÇO PROPÕE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO PARA REGIÃO

O futuro do Vale do Aço e os desafios do crescimento da região foram os temas do “Fórum Vale do Aço 2030”, realizado no último dia 04, na Fiemg Regional Vale do Aço. Cerca de 300 pessoas, dentre participantes da Agenda de Convergência, lideranças políticas e empresariais, formadores de opinião e especialistas convidados para debater sobre os eixos que compõe a Agenda (educação, competitividade, infraestrutura, saúde, segurança e sustentabilidade), estiveram reunidos durante um intenso dia de trabalho.

A programação teve início com a palestra “Oportunidades e Estratégias de Desenvolvimento do Vale do Aço”, do economista, professor e ex-ministro da fazenda, Maílson da Nóbrega, que fez uma avaliação do quadro econômico atual, das conquistas do país e as visões do futuro, analisando os cenários eleitorais para 2018. De acordo com Maílson, o processo de recuperação do país engrenou de vez, e todos os indicadores estão melhores do que imaginavam. “A inflação ficou abaixo do que qualquer um poderia imaginar no início do ano, 3% em 2017 e 4% em 2018. A taxa de juros vai ser a mais baixa das últimas décadas. Há uma recuperação de confiança, os últimos setores já estão chegando nesse processo, como é o caso da construção civil. Além disso, o desemprego começa a cair, melhorando a situação nos próximos meses”, disse o economista.

Em relação às conquistas do Brasil, Maílson afirmou que temos uma base industrial completa e diversificada, agronegócio competitivo, sistema financeiro sofisticado, e uma das maiores economias do mundo, com enormes oportunidades de crescimento.

Seguindo a programação, os participantes foram direcionados para palestras e oficinas organizadas em salas temáticas. “Cada eixo de trabalho contou com um especialista no tema, que trouxe sua experiência e expertise, provocando uma reflexão, seguida de debate e elaboração de novas propostas e estratégias de desenvolvimento para região,” disse Luciano Araújo, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço Regional Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência. Ao final dos trabalhos, todos os participantes reuniram-se em plenária para eleger eletronicamente as prioridades em cada um dos eixos para a realização da visão do futuro do Vale do Aço.

Para ministrar a palestra no eixo de competitividade, os organizadores do evento, Fiemg e Sebrae MG, convidaram a diretora dos programas de incubação da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, Dani Xavier; para o eixo de infraestrutura, Carlos Orsini, diretor CEO da YkS Serviços LTDA, consultoria ambiental e de sustentabilidade; para o eixo de segurança, Ricardo Balestreri, secretário de segurança pública e administração penitenciária do Estado de Goiás; para o eixo de sustentabilidade, Rafael Tello, professor associado da Fundação Dom Cabral; e para o eixo de educação, Júlio Alexandre, secretário de direitos humanos, habitação e assistência social do município de Sobral (CE).

“Ficamos muito satisfeitos com o resultado do Fórum! Conseguimos elencar seis estratégias de desenvolvimento por eixo, com três prioritárias, e esperamos que nossos políticos, nossos representantes, atuem engajados e assimilados a essa agenda, com este foco, dando continuidade às propostas para que a nossa região possa ser cada vez mais competitiva”, finalizou Luciano Araújo.

Para mais informações sobre a Agenda de Convergência, acesse http://agendadeconvergenciamg.org.br/valedoaco/.