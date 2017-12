FIM DE SEMANA NO PARQUE RETORNA EM JANEIRO

Devido às festas de fim de ano, quando muitos se reúnem com suas famílias nos ambientes domésticos e até mesmo fora da cidade, a Prefeitura de Ipatinga comunica que não haverá o evento ‘Fim de Semana no Parque’ nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo.

Realizado aos domingos pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga, o ‘Fim de Semana no Parque’ oferece sempre uma programação especial ao público, com música de bandas regionais, gastronomia diversa ofertada por quiosques, barracas da Feirarte e food trucks, além de exposição de artesanato. A Avenida Roberto Burle Marx, que corta todo o Parque Ipanema, tem um trecho interditado ao tráfego de veículos automotores, para que as pessoas possam transitar livremente, sem riscos de acidentes, além de praticarem alguns esportes.

As programações serão retomadas no primeiro final de semana de janeiro de 2018, dia 7.