EX-MUTUÁRIOS DO MINAS CAIXA RECEBEM TÍTULOS DE MORADIA EM SÃO DOMINGOS DO PRATA

O sonho da regulamentação da casa própria se tornou realidade para 73 famílias que vivem em São Domingos do Prata, Rio Piracicaba e Minas Novas, na manhã desta segunda-feira (11). O título de propriedade de moradia foi entregue pelo governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, junto com a deputada estadual Rosângela Reis, que mobilizou diversas audiências sobre o assunto. Diversas autoridades, políticos e outras lideranças locais também prestigiaram o evento realizado no Centro Esportivo Pratiano, em São Domingos do Prata.

As famílias beneficiadas são ex-mutuários da extinta MinasCaixa, que haviam perdido a titularidade dos imóveis depois de passarem por décadas de dificuldades financeiras que impossibilitaram o pagamento das prestações.

A deputada Rosângela Reis afirmou que estava muito feliz com o ato da entrega. “Com a extinção do banco (MinasCaixa), muitas famílias não conseguiram quitar o financiamento das moradias. Inúmeras pessoas me procuraram pedindo ajuda para não perder o imóvel onde viviam há mais de 20 anos. São famílias de baixa renda e não seria justo deixá-las desabrigadas. Estou muito contente pelo resultado dessa luta, assim como pelo apoio que recebemos deste governo para realizar esse sonho”, declarou.

A parlamentar já entregou mais de 400 títulos de moradias aos mutuários residentes nos municípios de Bom Jesus do Galho, Dionísio, Marliéria, Santana do Paraíso, São José do Goiabal e Pingo D’Água.